Два зама Куйвашева усиливаются, третьего — хотят ослабить

27 июня 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

Курируемое Дмитрием Иониным (слева) министерство может дополнительно получить 600 миллионов рублей (справа — Салихов) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Корректировка бюджета Свердловской области может поменять расклад сил в региональном кабмине. Документ, разосланный депутатам заксобрания, предполагает аппаратное усиление двух замов губернатора Евгения Куйвашева — Олега Чемезова (внутренняя политика и финансовый блок) и Дмитрия Ионина (инвестиции и информатизация) — и ослабление замгубернатора Азата Салихова. Расходы на курируемое им управделами правительства сокращаются на 46 миллионов рублей. Министерство цифровизации (Ионин) может дополнительно получить 600 млн, а на программу по формированию эффективной системы управления на основе использования IT хотят выделить 338,6 млн (Ионин-Чемезов). Кроме того, три миллиарда направляются в подконтрольный Чемезову резервный фонд области. Миллиард планируют направить на закупку лекарств для онкобольных свердловчан. Эти средства пройдут через ТФОМС, на который влияет так же Чемезов. Его называют основным автором поправок. По словам источника URA.RU, губернатор Евгений Куйвашев, вероятно, в излюбленной манере предоставил подчиненному свободу, чтобы тот сам принял решение, как поступить с бюджетом до конца года. «А ко второму чтению [в заксо], возможно, вмешается и все переделает», — допустил собеседник.

Корректировка бюджета Свердловской области может поменять расклад сил в региональном кабмине. Документ, разосланный депутатам заксобрания, предполагает аппаратное усиление двух замов губернатора Евгения Куйвашева — Олега Чемезова (внутренняя политика и финансовый блок) и Дмитрия Ионина (инвестиции и информатизация) — и ослабление замгубернатора Азата Салихова. Расходы на курируемое им управделами правительства сокращаются на 46 миллионов рублей. Министерство цифровизации (Ионин) может дополнительно получить 600 млн, а на программу по формированию эффективной системы управления на основе использования IT хотят выделить 338,6 млн (Ионин-Чемезов). Кроме того, три миллиарда направляются в подконтрольный Чемезову резервный фонд области. Миллиард планируют направить на закупку лекарств для онкобольных свердловчан. Эти средства пройдут через ТФОМС, на который влияет так же Чемезов. Его называют основным автором поправок. По словам источника URA.RU, губернатор Евгений Куйвашев, вероятно, в излюбленной манере предоставил подчиненному свободу, чтобы тот сам принял решение, как поступить с бюджетом до конца года. «А ко второму чтению [в заксо], возможно, вмешается и все переделает», — допустил собеседник.