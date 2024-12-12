В Свердловской области за неделю взлетели цены на овощи

Огурцы, помидоры и капуста в Свердловской области подорожали на 6%
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Алексей Текслер на открытии XXIX ежегодной областной агропромышленной выставки «АГРО-2022». Челябинск , овощи, помидоры, урожай, огурцы, еда, продовольственная безопасность, агро2022
Овощи подорожали в период со 2 по 9 декабря Фото:

В магазинах Свердловской области зафиксировали резкий скачок цен на огурцы, помидоры и капусту. За последнюю неделю они подорожали примерно на 6%. Информация об этом появилась на сайте Свердловскстата.

Согласно данным, килограмм огурцов подорожал на 6,92% и теперь стоит 239,72 рубля. Средняя стоимость помидоров поднялась на 6,05% и достигла 260,11 рубля, а капуста стоит 45,26 рубля, что выше старой цены на 6,61%. Меньше всего выросли в цене лук (+3,13%, 51,05 рубля за килограмм), картофель (+2,26%, 49,23 рубля) и морковь (+0,93%, 47,06 рубля).

Лидерами роста стоимости на прошлой неделе стали снова огурцы и помидоры. С 25 ноября по 2 декабря овощи подорожали на 12-16%.

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В магазинах Свердловской области зафиксировали резкий скачок цен на огурцы, помидоры и капусту. За последнюю неделю они подорожали примерно на 6%. Информация об этом появилась на сайте Свердловскстата. Согласно данным, килограмм огурцов подорожал на 6,92% и теперь стоит 239,72 рубля. Средняя стоимость помидоров поднялась на 6,05% и достигла 260,11 рубля, а капуста стоит 45,26 рубля, что выше старой цены на 6,61%. Меньше всего выросли в цене лук (+3,13%, 51,05 рубля за килограмм), картофель (+2,26%, 49,23 рубля) и морковь (+0,93%, 47,06 рубля). Лидерами роста стоимости на прошлой неделе стали снова огурцы и помидоры. С 25 ноября по 2 декабря овощи подорожали на 12-16%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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