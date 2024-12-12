В Свердловской области за неделю взлетели цены на овощи

Огурцы, помидоры и капуста в Свердловской области подорожали на 6%

12 декабря 2024 в 13:19 Размер текста - 17 +

Овощи подорожали в период со 2 по 9 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В магазинах Свердловской области зафиксировали резкий скачок цен на огурцы, помидоры и капусту. За последнюю неделю они подорожали примерно на 6%. Информация об этом появилась на сайте Свердловскстата. Согласно данным, килограмм огурцов подорожал на 6,92% и теперь стоит 239,72 рубля. Средняя стоимость помидоров поднялась на 6,05% и достигла 260,11 рубля, а капуста стоит 45,26 рубля, что выше старой цены на 6,61%. Меньше всего выросли в цене лук (+3,13%, 51,05 рубля за килограмм), картофель (+2,26%, 49,23 рубля) и морковь (+0,93%, 47,06 рубля). Лидерами роста стоимости на прошлой неделе стали снова огурцы и помидоры. С 25 ноября по 2 декабря овощи подорожали на 12-16%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В магазинах Свердловской области зафиксировали резкий скачок цен на огурцы, помидоры и капусту. За последнюю неделю они подорожали примерно на 6%. Информация об этом появилась на сайте Свердловскстата. Согласно данным, килограмм огурцов подорожал на 6,92% и теперь стоит 239,72 рубля. Средняя стоимость помидоров поднялась на 6,05% и достигла 260,11 рубля, а капуста стоит 45,26 рубля, что выше старой цены на 6,61%. Меньше всего выросли в цене лук (+3,13%, 51,05 рубля за килограмм), картофель (+2,26%, 49,23 рубля) и морковь (+0,93%, 47,06 рубля). Лидерами роста стоимости на прошлой неделе стали снова огурцы и помидоры. С 25 ноября по 2 декабря овощи подорожали на 12-16%.