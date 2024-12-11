Встречу Жоги со статусными свердловчанами прервал секретный звонок. Фото

Полпред Жога дал старт Году героев в РАНХиГС и встретился с «Движением первых»

11 декабря 2024 в 17:58 Размер текста - 17 +

Ради звонка Жоге даже пришлось на время покинуть мероприятие Фото: Размик Закарян © URA.RU Знакомство полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги с уральским филиалом РАНХиГС — главной кузницей кадров для органов власти — прошло не по сценарию: отвлек важный телефонный разговор по спецсвязи, видел корреспондент URA.RU. Договорив, Жога вернулся в компанию руководителей вуза, мэров Екатеринбурга (Алексей Орлов) и Тюмени (Максим Афанасьев), спикера свердловского заксо Людмилы Бабушкиной, замгубернатора Дмитрия Ионина, министра образования Светланы Тренихиной и других уважаемых госслужащих. Но перед этим была торжественная церемония. В 2025 году в УИУ РАНХиГС впервые пройдет Год героев (флагманский проект организации «Герои Урала»), и сегодняшнее открытие тематической выставки «Аллея героев» — первое мероприятие в рамках запускаемого цикла. Еще одна площадка, где следующий год объявлен Годом героев — Тюмень, поэтому Афанасьев и приехал. В УрФО порядка 150 героев, в РАНХиГС разместили портреты 42 Фото: Размик Закарян © URA.RU «Это одна из задач, поставленная президентом — патриотическое воспитание подрастающего поколения. И эти парни, мои друзья (указал на бывших тут же Героев РФ Олега Каскова и Рустама Сайфуллина, — прим. URA.RU) — пример, на который надо равняться. В стенах этого заведения год пройдет под лозунгом Героев России, отсюда выйдут патриотически настроенные ребята — журналисты, министры, руководители предприятий, которые и будут задавать вектор страны», — обозначил Жога. И с интересом принялся рассматривать фотоэкспозицию. В ней был портрет и с его изображением. Полпред расписался. Внезапно ему позвонили, но отвечать Жога не стал — передал телефон помощнице Жанне Рябухе. Видимо, на другом конце линии было что-то очень важное и срочное: замполпреда Сергей Рындин отвел шефа в сторону и что-то очень тихо проговорил. Жога после этого все же взял трубку, параллельно уточняя у окружения, получится ли организовать закрытую телефонную связь. Телохранитель оперативно достал мобильный, на который Жога продиктовал номер. В это же время полпреду искали свободный кабинет (в итоге, конечно, нашли). Вернувшись оттуда через 10 минут, кто-то из полпредства скомандовал директору института Олегу Гущину: надо ускоряться. Началось совещание с вузовским начальством. Обсуждали подготовку управленцев для госструктур. Позднее, уже на встрече с активом «Движения первых», Жога напомнит молодежи, что среди них сидят будущие руководители промышленных предприятий, министры и, возможно, даже президент. Сопровождал Жогу также директор вуза Олег Гущин Фото: Размик Закарян © URA.RU «Вы — участники такого замечательного движения. Мой друг — Герой России, руководитель этого движения, и его ключевое направление — развитие патриотики. Вы своим примером показываете сверстникам вектор движения, и ваши успехи проектируются на ваших сверстников, друзей, они подтягиваются в те же направлении. Возьмем, к примеру, семью — папа курит и рассказывает своему ребенку, что курить нельзя. Как вы думаете, поверит сын? Пример нужен всегда», — отметил Жога. «Движение первых» появилось в июле 2022 года — по инициативе президента Владимира Путина. Оно занимается воспитанием, организацией досуга подростков и формированием у них мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей». Бэкграунд у свердловского филиала «Движения» — неоднозначный: экс-глава — Наталья Ермаченко — ранее попала под уголовное дело о хищении бюджетных денег. И сейчас репутацию приходится восстанавливать. И Жога, видимо, показал, что готов в этом помочь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Знакомство полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги с уральским филиалом РАНХиГС — главной кузницей кадров для органов власти — прошло не по сценарию: отвлек важный телефонный разговор по спецсвязи, видел корреспондент URA.RU. Договорив, Жога вернулся в компанию руководителей вуза, мэров Екатеринбурга (Алексей Орлов) и Тюмени (Максим Афанасьев), спикера свердловского заксо Людмилы Бабушкиной, замгубернатора Дмитрия Ионина, министра образования Светланы Тренихиной и других уважаемых госслужащих. Но перед этим была торжественная церемония. В 2025 году в УИУ РАНХиГС впервые пройдет Год героев (флагманский проект организации «Герои Урала»), и сегодняшнее открытие тематической выставки «Аллея героев» — первое мероприятие в рамках запускаемого цикла. Еще одна площадка, где следующий год объявлен Годом героев — Тюмень, поэтому Афанасьев и приехал. «Это одна из задач, поставленная президентом — патриотическое воспитание подрастающего поколения. И эти парни, мои друзья (указал на бывших тут же Героев РФ Олега Каскова и Рустама Сайфуллина, — прим. URA.RU) — пример, на который надо равняться. В стенах этого заведения год пройдет под лозунгом Героев России, отсюда выйдут патриотически настроенные ребята — журналисты, министры, руководители предприятий, которые и будут задавать вектор страны», — обозначил Жога. И с интересом принялся рассматривать фотоэкспозицию. В ней был портрет и с его изображением. Полпред расписался. Внезапно ему позвонили, но отвечать Жога не стал — передал телефон помощнице Жанне Рябухе. Видимо, на другом конце линии было что-то очень важное и срочное: замполпреда Сергей Рындин отвел шефа в сторону и что-то очень тихо проговорил. Жога после этого все же взял трубку, параллельно уточняя у окружения, получится ли организовать закрытую телефонную связь. Телохранитель оперативно достал мобильный, на который Жога продиктовал номер. В это же время полпреду искали свободный кабинет (в итоге, конечно, нашли). Вернувшись оттуда через 10 минут, кто-то из полпредства скомандовал директору института Олегу Гущину: надо ускоряться. Началось совещание с вузовским начальством. Обсуждали подготовку управленцев для госструктур. Позднее, уже на встрече с активом «Движения первых», Жога напомнит молодежи, что среди них сидят будущие руководители промышленных предприятий, министры и, возможно, даже президент. «Вы — участники такого замечательного движения. Мой друг — Герой России, руководитель этого движения, и его ключевое направление — развитие патриотики. Вы своим примером показываете сверстникам вектор движения, и ваши успехи проектируются на ваших сверстников, друзей, они подтягиваются в те же направлении. Возьмем, к примеру, семью — папа курит и рассказывает своему ребенку, что курить нельзя. Как вы думаете, поверит сын? Пример нужен всегда», — отметил Жога. «Движение первых» появилось в июле 2022 года — по инициативе президента Владимира Путина. Оно занимается воспитанием, организацией досуга подростков и формированием у них мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей». Бэкграунд у свердловского филиала «Движения» — неоднозначный: экс-глава — Наталья Ермаченко — ранее попала под уголовное дело о хищении бюджетных денег. И сейчас репутацию приходится восстанавливать. И Жога, видимо, показал, что готов в этом помочь.