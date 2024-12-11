Губернатор рекордно быстро ответил на боли свердловчан: главные заявления

Основными темами прямой линии Евгения Куйвашева стали дороги, медицина и ЖКХ

11 декабря 2024 в 20:29 Размер текста - 17 +

На общение со свердловчанами у Евгения Куйвашева в этом году ушел 1 час и 8 минут Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Четвертая по счету прямая линия свердловского губернатора Евгения Куйвашева оказалась рекордно короткой. Хотя такие эфиры считаются возможностью для губернаторов снять напряжение на вверенных им территориях перед прямой линией президента Владимира Путина (пройдет 19 декабря), по-настоящему острых вопросов куйвашевские продюсеры избежали. Хотя, казалось, заходы имелись — говорили про изношенные сети ЖКХ, дороги и медицину. На общение со свердловчанами Куйвашев в этот раз потратил час и восемь минут. Даже меньше, чем в сложном 2022-м, когда основной темой была частичная мобилизация. Формат сбора вопросов в этом году был уникальным Скрин: ОТВ В 2023-м Куйвашеву поступало много вопросов по теме лесных пожаров, которые бушевали весной и уничтожили десятки домов на севере области. С этой же темы началась и нынешняя встреча. На экран вывели ролик с отчетом, что удалось сделать за год: закупить новую спецтехнику и сократить число возгораний, расселить жителей ветхих домов, провести газопроводные сети еще к четырем муниципалитетам, открыть Губернаторский лицей в Екатеринбурге и новую поликлинику в Академическом районе, закупить слуховые аппараты для педагогов школы-интерната «Эхо»… А после начались вопросы. Первый — про дефицит кадров, но, вопреки ожиданиям, не на промышленных предприятиях — там будто уже нашли способы справляться с проблемой, а в медицине. Куйвашев ответил, что решать этот вопрос нужно еще на этапе подготовки специалистов и перечислил меры, которые должны стимулировать школьников поступать на эти специальности. «Кадровое обеспечение медицинской службы — это один из наших ключевых приоритетов. Не будет у нас решен кадровый вопрос в принципе, если мы не обеспечим наши медицинские учреждения, наше образование кадрами. После того, как мы это сделаем, естественно, людям будет интересно жить в том городе, где эти услуги есть, воспитывать детей. Это один из самых важных вопросов сегодня, которые мы решаем», — заявил он. Медицинская тема поднималась потом еще дважды — жители Богдановича жаловались на отсутствие процедурной сестры в местной больнице, кто-то попросил сделать диспансеризацию обязательной. Губернатор объяснил, что принудительно отправлять свердловчан на обследование не получится, но через профсоюзные соглашения вполне реально. Больше всего внимания губернатор уделил теме дорог Скрин: ОТВ В продолжение темы дефицита кадров обсудили и ситуацию в сельскохозяйственной отрасли. Здесь проблема решается, в том числе, созданием специализированных классов. Такие есть в 18 муниципалитетах, постигают азы агропромышленного комплекса порядка 850 ребят. «Безусловно, мы так или иначе хотим профориентировать этих ребят, чтобы они поступили в соответствующие вузы либо в средние специальные учебные заведения, где получили бы специальность аграриев. Для нашей области весь перечень, в том числе аграрных специальностей, крайне важен, потому как развивается село, развивается молочное производство, растениеводство и так далее», — добавил он. Раскрыл Куйвашев, что дефицит кадров есть и в сфере культуры — правда, небольшой — около 2%. Куда больше внимания во время прямой линии уделили теме дорог и стройки. Куйвашев, в частности, анонсировал появление объезда вокруг Ивделя, а жителей Полевского, где недавно построили дорогу до Екатеринбурга, успокоил по поводу ее качества. Они переживали, что весной слой асфальта сойдет, ведь укладывали его в ноябре. Также губернатор анонсировал, что в 25-м году начнутся работы на северном полукольце ЕКАД, и пообещал несколько ремонтов — жителям екатеринбургского «Городка чекистов» и жителям Дегтярска, которые остались без стадиона. Три вопроса пришли по линии ЖКХ. Жители Карпинска жаловались на постоянные аварии на теплосетях, из-за чего-то и дело остаются без отопления. Тема изношенной коммунальной инфраструктуры сейчас на слуху и обсуждается в контексте повышения тарифов. В правительстве неоднократно подчеркивали — если цены не поднимать, то услуги просто не дойдут до потребителей, ведь сети изношены на 80%. Однако губернатор эту тему развивать не стал, ограничившись конкретно информацией по Карпинску. «В этом году муниципалитету выделили порядка 60 миллионов рублей на ремонт сетей тепло- и водоснабжения, и уже в следующем году начнется подготовка проектно-сметной документации по строительству блочных газовых котельных. Как только будет проектно-сметная документация готова, безусловно, мы сразу выделим деньги на строительство в этих котельных», — отметил он. Формат сбора вопросов в этом году был уникальным: впервые в регионе он проводился через «Платформу обратной связи», подсистему портала Госуслуг Скрин: ОТВ Жители Полевского также жаловались на перебои с горячей водой и на ее качество. Решиться проблема, по словам Куйвашева, должна уже в ближайшие годы. Будет построен новый водозабор, который должен спасти положение. Еще губернатор обозначил, что и он, и коллеги из правительства внимательно следят за ситуацией вокруг грядущего строительства нового мусоросортировочного комплекса (в формате большого экокластера) в окрестностях Екатеринбурга. Вопрос по теме ему задала жительница Сысерти. Среди других вопросов, которые волновали свердловчан — развитие электротранспорта. Комментируя тему, Куйвашев заявил, что из областного бюджета в качестве субсидии выделены деньги на новые зарядные станции для электромобилей. Причем не только в Екатеринбурге, но и в областных городах. Куда больший отклик вызвало (это стало понятно позднее по тому, как новость разошлась по соцсетям) другое его обещание — о том, что в регионе могут ввести единовременную выплату молодым родителям — 50 тысяч рублей на покупку товаров для новорожденных. «Перечень пунктов поддержки для молодых семей, он сегодня существует, и молодые люди с удовольствием пользуются этим перечнем. Мы всячески будем поддерживать дальше, чтобы такие дополнительные меры поддержки можно было ввести, и даже нужно», — добавил губернатор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Четвертая по счету прямая линия свердловского губернатора Евгения Куйвашева оказалась рекордно короткой. Хотя такие эфиры считаются возможностью для губернаторов снять напряжение на вверенных им территориях перед прямой линией президента Владимира Путина (пройдет 19 декабря), по-настоящему острых вопросов куйвашевские продюсеры избежали. Хотя, казалось, заходы имелись — говорили про изношенные сети ЖКХ, дороги и медицину. На общение со свердловчанами Куйвашев в этот раз потратил час и восемь минут. Даже меньше, чем в сложном 2022-м, когда основной темой была частичная мобилизация. В 2023-м Куйвашеву поступало много вопросов по теме лесных пожаров, которые бушевали весной и уничтожили десятки домов на севере области. С этой же темы началась и нынешняя встреча. На экран вывели ролик с отчетом, что удалось сделать за год: закупить новую спецтехнику и сократить число возгораний, расселить жителей ветхих домов, провести газопроводные сети еще к четырем муниципалитетам, открыть Губернаторский лицей в Екатеринбурге и новую поликлинику в Академическом районе, закупить слуховые аппараты для педагогов школы-интерната «Эхо»… А после начались вопросы. Первый — про дефицит кадров, но, вопреки ожиданиям, не на промышленных предприятиях — там будто уже нашли способы справляться с проблемой, а в медицине. Куйвашев ответил, что решать этот вопрос нужно еще на этапе подготовки специалистов и перечислил меры, которые должны стимулировать школьников поступать на эти специальности. «Кадровое обеспечение медицинской службы — это один из наших ключевых приоритетов. Не будет у нас решен кадровый вопрос в принципе, если мы не обеспечим наши медицинские учреждения, наше образование кадрами. После того, как мы это сделаем, естественно, людям будет интересно жить в том городе, где эти услуги есть, воспитывать детей. Это один из самых важных вопросов сегодня, которые мы решаем», — заявил он. Медицинская тема поднималась потом еще дважды — жители Богдановича жаловались на отсутствие процедурной сестры в местной больнице, кто-то попросил сделать диспансеризацию обязательной. Губернатор объяснил, что принудительно отправлять свердловчан на обследование не получится, но через профсоюзные соглашения вполне реально. В продолжение темы дефицита кадров обсудили и ситуацию в сельскохозяйственной отрасли. Здесь проблема решается, в том числе, созданием специализированных классов. Такие есть в 18 муниципалитетах, постигают азы агропромышленного комплекса порядка 850 ребят. «Безусловно, мы так или иначе хотим профориентировать этих ребят, чтобы они поступили в соответствующие вузы либо в средние специальные учебные заведения, где получили бы специальность аграриев. Для нашей области весь перечень, в том числе аграрных специальностей, крайне важен, потому как развивается село, развивается молочное производство, растениеводство и так далее», — добавил он. Раскрыл Куйвашев, что дефицит кадров есть и в сфере культуры — правда, небольшой — около 2%. Куда больше внимания во время прямой линии уделили теме дорог и стройки. Куйвашев, в частности, анонсировал появление объезда вокруг Ивделя, а жителей Полевского, где недавно построили дорогу до Екатеринбурга, успокоил по поводу ее качества. Они переживали, что весной слой асфальта сойдет, ведь укладывали его в ноябре. Также губернатор анонсировал, что в 25-м году начнутся работы на северном полукольце ЕКАД, и пообещал несколько ремонтов — жителям екатеринбургского «Городка чекистов» и жителям Дегтярска, которые остались без стадиона. Три вопроса пришли по линии ЖКХ. Жители Карпинска жаловались на постоянные аварии на теплосетях, из-за чего-то и дело остаются без отопления. Тема изношенной коммунальной инфраструктуры сейчас на слуху и обсуждается в контексте повышения тарифов. В правительстве неоднократно подчеркивали — если цены не поднимать, то услуги просто не дойдут до потребителей, ведь сети изношены на 80%. Однако губернатор эту тему развивать не стал, ограничившись конкретно информацией по Карпинску. «В этом году муниципалитету выделили порядка 60 миллионов рублей на ремонт сетей тепло- и водоснабжения, и уже в следующем году начнется подготовка проектно-сметной документации по строительству блочных газовых котельных. Как только будет проектно-сметная документация готова, безусловно, мы сразу выделим деньги на строительство в этих котельных», — отметил он. Жители Полевского также жаловались на перебои с горячей водой и на ее качество. Решиться проблема, по словам Куйвашева, должна уже в ближайшие годы. Будет построен новый водозабор, который должен спасти положение. Еще губернатор обозначил, что и он, и коллеги из правительства внимательно следят за ситуацией вокруг грядущего строительства нового мусоросортировочного комплекса (в формате большого экокластера) в окрестностях Екатеринбурга. Вопрос по теме ему задала жительница Сысерти. Среди других вопросов, которые волновали свердловчан — развитие электротранспорта. Комментируя тему, Куйвашев заявил, что из областного бюджета в качестве субсидии выделены деньги на новые зарядные станции для электромобилей. Причем не только в Екатеринбурге, но и в областных городах. Куда больший отклик вызвало (это стало понятно позднее по тому, как новость разошлась по соцсетям) другое его обещание — о том, что в регионе могут ввести единовременную выплату молодым родителям — 50 тысяч рублей на покупку товаров для новорожденных. «Перечень пунктов поддержки для молодых семей, он сегодня существует, и молодые люди с удовольствием пользуются этим перечнем. Мы всячески будем поддерживать дальше, чтобы такие дополнительные меры поддержки можно было ввести, и даже нужно», — добавил губернатор.