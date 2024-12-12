Компании из Екатеринбурга хотят застроить территорию в центре Перми

Застройщики из Екатеринбурга претендуют на территорию в центре Перми, где ранее располагался кинотеатр «Премьер». Компании заявились на аукцион по выбору девелопера, который займется реновацией района.
«В электронном аукционе примут участие три компании, которые ранее не были представлены на местном рынке, среди них: екатеринбургские ООО СЗ „Эталон Урал-1“, ООО „СЗ Премьер“ (ООО „Дюна-Строй“), а также московское ООО СЗ „Альфа“ (ООО „Дарс Девелопмент“)», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Также к торгам допущены ООО СЗ «Проспект Девелопмент», ООО «Строитель», ООО «Рост и развитие», ООО СЗ «Мотовилихинский-11».
Начальная стоимость лота составляет 7,89 млн рублей. Выигравший застройщик должен будет расселить 26 многоквартирных домов. Кроме нового жилья, он будет обязан обеспечить район социальной инфраструктурой.
Ранее власти говорили, что готовы отдать под реновацию 23 территории Перми. Шесть из них уже отведены под КРТ.
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