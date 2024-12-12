Свердловский омбудсмен просит учить детей мигрантов русскому языку

Омбудсмен Мерзлякова призвала мигрантов учить детей русскому языку до школы
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Алексей Текслер в гимназии. В.Уфалей. Челябинск, ученики, школьники, гимназисты
Дополнительное обучение русскому языку детей иностранцев позволит упростить школьные будни Фото:

Детей мигрантов, которые планируют поступление в российские школы, необходимо обучать русскому языку заранее. Об этом на пресс-конференции заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Ребят, которые идут в школу, не зная ни одного слова по-русски, все-таки нужно готовить. Те, кто хотят учить, могут делать это за свои деньги. Есть люди, которые специально едут, чтобы дети получили хорошее российское образование. Я знаю высокопоставленных людей из Узбекистана, которые обучают детей хорошему русскому [языку]», — отметила Мерзлякова на пресс-конференции ТАСС. По ее словам, учить русскому языку иностранных детей, которых планируют отдать в российские школы, необходимо. В ином случае они «не смогут войти в колею вместе с другими школьниками».

Ранее Мерзлякова выступила с заявлением, что иностранцы с русским происхождением должны быть «особо защищены». Она привела в пример ситуацию с многодетным русским отцом Эдуардом Сухановым, который приехал из Казахстана на Средний Урал в 2004 и попал под депортацию. Она считает, что необходимо искать выход из этой ситуации, несмотря на факт нарушения миграционного законодательства.

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Детей мигрантов, которые планируют поступление в российские школы, необходимо обучать русскому языку заранее. Об этом на пресс-конференции заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Ребят, которые идут в школу, не зная ни одного слова по-русски, все-таки нужно готовить. Те, кто хотят учить, могут делать это за свои деньги. Есть люди, которые специально едут, чтобы дети получили хорошее российское образование. Я знаю высокопоставленных людей из Узбекистана, которые обучают детей хорошему русскому [языку]», — отметила Мерзлякова на пресс-конференции ТАСС. По ее словам, учить русскому языку иностранных детей, которых планируют отдать в российские школы, необходимо. В ином случае они «не смогут войти в колею вместе с другими школьниками». Ранее Мерзлякова выступила с заявлением, что иностранцы с русским происхождением должны быть «особо защищены». Она привела в пример ситуацию с многодетным русским отцом Эдуардом Сухановым, который приехал из Казахстана на Средний Урал в 2004 и попал под депортацию. Она считает, что необходимо искать выход из этой ситуации, несмотря на факт нарушения миграционного законодательства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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