Свердловский омбудсмен просит учить детей мигрантов русскому языку

Омбудсмен Мерзлякова призвала мигрантов учить детей русскому языку до школы

12 декабря 2024 в 13:48 Размер текста - 17 +

Дополнительное обучение русскому языку детей иностранцев позволит упростить школьные будни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Детей мигрантов, которые планируют поступление в российские школы, необходимо обучать русскому языку заранее. Об этом на пресс-конференции заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Ребят, которые идут в школу, не зная ни одного слова по-русски, все-таки нужно готовить. Те, кто хотят учить, могут делать это за свои деньги. Есть люди, которые специально едут, чтобы дети получили хорошее российское образование. Я знаю высокопоставленных людей из Узбекистана, которые обучают детей хорошему русскому [языку]», — отметила Мерзлякова на пресс-конференции ТАСС. По ее словам, учить русскому языку иностранных детей, которых планируют отдать в российские школы, необходимо. В ином случае они «не смогут войти в колею вместе с другими школьниками». Ранее Мерзлякова выступила с заявлением, что иностранцы с русским происхождением должны быть «особо защищены». Она привела в пример ситуацию с многодетным русским отцом Эдуардом Сухановым, который приехал из Казахстана на Средний Урал в 2004 и попал под депортацию. Она считает, что необходимо искать выход из этой ситуации, несмотря на факт нарушения миграционного законодательства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Детей мигрантов, которые планируют поступление в российские школы, необходимо обучать русскому языку заранее. Об этом на пресс-конференции заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Ребят, которые идут в школу, не зная ни одного слова по-русски, все-таки нужно готовить. Те, кто хотят учить, могут делать это за свои деньги. Есть люди, которые специально едут, чтобы дети получили хорошее российское образование. Я знаю высокопоставленных людей из Узбекистана, которые обучают детей хорошему русскому [языку]», — отметила Мерзлякова на пресс-конференции ТАСС. По ее словам, учить русскому языку иностранных детей, которых планируют отдать в российские школы, необходимо. В ином случае они «не смогут войти в колею вместе с другими школьниками». Ранее Мерзлякова выступила с заявлением, что иностранцы с русским происхождением должны быть «особо защищены». Она привела в пример ситуацию с многодетным русским отцом Эдуардом Сухановым, который приехал из Казахстана на Средний Урал в 2004 и попал под депортацию. Она считает, что необходимо искать выход из этой ситуации, несмотря на факт нарушения миграционного законодательства.