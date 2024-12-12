Пара пыталась провезти в Екатеринбург iPhone из ОАЭ почти на два миллиона. Фото

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Брифинг по фотоконкурсу "Голос плюс". Курган, айфон, iphone, коробка от айфона
Смартфоны изъяли и поместили на склад временного хранения (архивное фото) Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники обнаружили у пары 15 нелегальных iPhone 16 стоимостью более 1,7 миллиона рублей. Челябинец и екатеринбурженка, прилетевшие из Объединенных Арабских Эмиратов, пытались провезти смартфоны, не декларируя их. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«Количество телефонов и фирменная упаковка указывают, что данная партия гаджетов не является товарами для личного пользования. Она предназначается для коммерческих целей и, соответственно, подлежит обязательному декларированию», — сказал замначальника таможенного поста Кольцово Сергей Большанин.

Пассажиры пояснили, что телефоны были куплены в подарок родственникам и никакой выгоды они вынести не собирались. Несмотря на это, товар у них изъяли и поместили на склад временного хранения. Нарушителям грозят штрафы.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники обнаружили у пары 15 нелегальных iPhone 16 стоимостью более 1,7 миллиона рублей. Челябинец и екатеринбурженка, прилетевшие из Объединенных Арабских Эмиратов, пытались провезти смартфоны, не декларируя их. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Количество телефонов и фирменная упаковка указывают, что данная партия гаджетов не является товарами для личного пользования. Она предназначается для коммерческих целей и, соответственно, подлежит обязательному декларированию», — сказал замначальника таможенного поста Кольцово Сергей Большанин. Пассажиры пояснили, что телефоны были куплены в подарок родственникам и никакой выгоды они вынести не собирались. Несмотря на это, товар у них изъяли и поместили на склад временного хранения. Нарушителям грозят штрафы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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