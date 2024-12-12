Пара пыталась провезти в Екатеринбург iPhone из ОАЭ почти на два миллиона. Фото

12 декабря 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

Смартфоны изъяли и поместили на склад временного хранения (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники обнаружили у пары 15 нелегальных iPhone 16 стоимостью более 1,7 миллиона рублей. Челябинец и екатеринбурженка, прилетевшие из Объединенных Арабских Эмиратов, пытались провезти смартфоны, не декларируя их. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Количество телефонов и фирменная упаковка указывают, что данная партия гаджетов не является товарами для личного пользования. Она предназначается для коммерческих целей и, соответственно, подлежит обязательному декларированию», — сказал замначальника таможенного поста Кольцово Сергей Большанин. Пассажиры пояснили, что телефоны были куплены в подарок родственникам и никакой выгоды они вынести не собирались. Несмотря на это, товар у них изъяли и поместили на склад временного хранения. Нарушителям грозят штрафы. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники обнаружили у пары 15 нелегальных iPhone 16 стоимостью более 1,7 миллиона рублей. Челябинец и екатеринбурженка, прилетевшие из Объединенных Арабских Эмиратов, пытались провезти смартфоны, не декларируя их. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Количество телефонов и фирменная упаковка указывают, что данная партия гаджетов не является товарами для личного пользования. Она предназначается для коммерческих целей и, соответственно, подлежит обязательному декларированию», — сказал замначальника таможенного поста Кольцово Сергей Большанин. Пассажиры пояснили, что телефоны были куплены в подарок родственникам и никакой выгоды они вынести не собирались. Несмотря на это, товар у них изъяли и поместили на склад временного хранения. Нарушителям грозят штрафы.