В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники обнаружили у пары 15 нелегальных iPhone 16 стоимостью более 1,7 миллиона рублей. Челябинец и екатеринбурженка, прилетевшие из Объединенных Арабских Эмиратов, пытались провезти смартфоны, не декларируя их. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.
«Количество телефонов и фирменная упаковка указывают, что данная партия гаджетов не является товарами для личного пользования. Она предназначается для коммерческих целей и, соответственно, подлежит обязательному декларированию», — сказал замначальника таможенного поста Кольцово Сергей Большанин.
Пассажиры пояснили, что телефоны были куплены в подарок родственникам и никакой выгоды они вынести не собирались. Несмотря на это, товар у них изъяли и поместили на склад временного хранения. Нарушителям грозят штрафы.
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники обнаружили у пары 15 нелегальных iPhone 16 стоимостью более 1,7 миллиона рублей. Челябинец и екатеринбурженка, прилетевшие из Объединенных Арабских Эмиратов, пытались провезти смартфоны, не декларируя их. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Количество телефонов и фирменная упаковка указывают, что данная партия гаджетов не является товарами для личного пользования. Она предназначается для коммерческих целей и, соответственно, подлежит обязательному декларированию», — сказал замначальника таможенного поста Кольцово Сергей Большанин. Пассажиры пояснили, что телефоны были куплены в подарок родственникам и никакой выгоды они вынести не собирались. Несмотря на это, товар у них изъяли и поместили на склад временного хранения. Нарушителям грозят штрафы.