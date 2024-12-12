Свердловчане стали чаще жаловаться на жизнь

Жители Свердловской области в 2024 году направили в аппарат уполномоченного по правам человека в регионе 49 тысяч обращений. Это на восемь тысяч больше, чем в прошлом году, сообщила на пресс-конференции омбудсмен Татьяна Мерзлякова.
«Больше обращений поступает по телефону, на почту меньше. В прошлом году всего поступила 41 тысяча обращений. В этом году — 49 тысяч, но может дойти и до 50 тысяч», — сказала Мерзлякова на пресс-конференции ТАСС. По ее словам, 45% обращений касались темы спецоперации, часто задавали вопросы о жилье и переселении из аварийных зданий.
Говоря о планах на 2025 год, Мерзлякова назвала первоочередной работу над гражданскими правами. «Хочу, чтобы союзниками стали и прокуратура, и областной суд», — добавила она.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!