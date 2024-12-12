Свердловчане стали чаще жаловаться на жизнь

В 2024 году свердловскому омбудсмену Мерзляковой поступило почти 50 тысяч жалоб
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие фото- и книжной выставки с участием Павла Крашенинникова. Екатеринбург , мерзлякова татьяна
Татьяна Мерзлякова считает, что до конца 2024 года количество обращений может достигнуть 50 тысяч Фото:

Жители Свердловской области в 2024 году направили в аппарат уполномоченного по правам человека в регионе 49 тысяч обращений. Это на восемь тысяч больше, чем в прошлом году, сообщила на пресс-конференции омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

«Больше обращений поступает по телефону, на почту меньше. В прошлом году всего поступила 41 тысяча обращений. В этом году — 49 тысяч, но может дойти и до 50 тысяч», — сказала Мерзлякова на пресс-конференции ТАСС. По ее словам, 45% обращений касались темы спецоперации, часто задавали вопросы о жилье и переселении из аварийных зданий.

Говоря о планах на 2025 год, Мерзлякова назвала первоочередной работу над гражданскими правами. «Хочу, чтобы союзниками стали и прокуратура, и областной суд», — добавила она.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Свердловской области в 2024 году направили в аппарат уполномоченного по правам человека в регионе 49 тысяч обращений. Это на восемь тысяч больше, чем в прошлом году, сообщила на пресс-конференции омбудсмен Татьяна Мерзлякова. «Больше обращений поступает по телефону, на почту меньше. В прошлом году всего поступила 41 тысяча обращений. В этом году — 49 тысяч, но может дойти и до 50 тысяч», — сказала Мерзлякова на пресс-конференции ТАСС. По ее словам, 45% обращений касались темы спецоперации, часто задавали вопросы о жилье и переселении из аварийных зданий. Говоря о планах на 2025 год, Мерзлякова назвала первоочередной работу над гражданскими правами. «Хочу, чтобы союзниками стали и прокуратура, и областной суд», — добавила она.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...