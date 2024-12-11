11 декабря 2024

В Свердловскую область из украинского плена за год вернули 29 бойцов

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Часть бойцов еще остаются в плену Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Из украинского плена в Свердловскую область в 2024 году вернулись 29 военнослужащих. Об этом на пресс-конференции сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

«Мы вернули 29 человек из плена, 26 из них — еще летом. Все обращения нами проверяются тщательно, работа проводится оперативно. Стараемся делать все возможное, чтобы в кратчайшие сроки узнать все о солдате… Наши ребята сейчас остаются в плену. Даже не столько остаются, сколько добавляются», — рассказала Мерзлякова на пресс-конференции ТАСС.

По ее словам, вызволение из плена «требует тишины», поэтому количество военнопленных она не огласила. Чаще всего в аппарат уполномоченного в 2024 году поступали обращения, связанные с темой спецоперации: без вести пропавшие, реабилитация после ранений, вопросы по врачебным комиссиям.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что военнослужащего из Алапаевского района Дмитрия, который без вести пропал в зоне спецоперации, ошибочно признали дезертиром. На этом фоне семья бойца перестала получать положенные выплаты. Позднее уральца удалось опознать среди погибших и похоронить.

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Из украинского плена в Свердловскую область в 2024 году вернулись 29 военнослужащих. Об этом на пресс-конференции сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Мы вернули 29 человек из плена, 26 из них — еще летом. Все обращения нами проверяются тщательно, работа проводится оперативно. Стараемся делать все возможное, чтобы в кратчайшие сроки узнать все о солдате… Наши ребята сейчас остаются в плену. Даже не столько остаются, сколько добавляются», — рассказала Мерзлякова на пресс-конференции ТАСС. По ее словам, вызволение из плена «требует тишины», поэтому количество военнопленных она не огласила. Чаще всего в аппарат уполномоченного в 2024 году поступали обращения, связанные с темой спецоперации: без вести пропавшие, реабилитация после ранений, вопросы по врачебным комиссиям. Ранее URA.RU рассказывало о том, что военнослужащего из Алапаевского района Дмитрия, который без вести пропал в зоне спецоперации, ошибочно признали дезертиром. На этом фоне семья бойца перестала получать положенные выплаты. Позднее уральца удалось опознать среди погибших и похоронить.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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