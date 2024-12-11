В Свердловскую область из украинского плена за год вернули 29 бойцов

12 декабря 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

Часть бойцов еще остаются в плену Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из украинского плена в Свердловскую область в 2024 году вернулись 29 военнослужащих. Об этом на пресс-конференции сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Мы вернули 29 человек из плена, 26 из них — еще летом. Все обращения нами проверяются тщательно, работа проводится оперативно. Стараемся делать все возможное, чтобы в кратчайшие сроки узнать все о солдате… Наши ребята сейчас остаются в плену. Даже не столько остаются, сколько добавляются», — рассказала Мерзлякова на пресс-конференции ТАСС. По ее словам, вызволение из плена «требует тишины», поэтому количество военнопленных она не огласила. Чаще всего в аппарат уполномоченного в 2024 году поступали обращения, связанные с темой спецоперации: без вести пропавшие, реабилитация после ранений, вопросы по врачебным комиссиям. Ранее URA.RU рассказывало о том, что военнослужащего из Алапаевского района Дмитрия, который без вести пропал в зоне спецоперации, ошибочно признали дезертиром. На этом фоне семья бойца перестала получать положенные выплаты. Позднее уральца удалось опознать среди погибших и похоронить. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из украинского плена в Свердловскую область в 2024 году вернулись 29 военнослужащих. Об этом на пресс-конференции сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Мы вернули 29 человек из плена, 26 из них — еще летом. Все обращения нами проверяются тщательно, работа проводится оперативно. Стараемся делать все возможное, чтобы в кратчайшие сроки узнать все о солдате… Наши ребята сейчас остаются в плену. Даже не столько остаются, сколько добавляются», — рассказала Мерзлякова на пресс-конференции ТАСС. По ее словам, вызволение из плена «требует тишины», поэтому количество военнопленных она не огласила. Чаще всего в аппарат уполномоченного в 2024 году поступали обращения, связанные с темой спецоперации: без вести пропавшие, реабилитация после ранений, вопросы по врачебным комиссиям. Ранее URA.RU рассказывало о том, что военнослужащего из Алапаевского района Дмитрия, который без вести пропал в зоне спецоперации, ошибочно признали дезертиром. На этом фоне семья бойца перестала получать положенные выплаты. Позднее уральца удалось опознать среди погибших и похоронить.