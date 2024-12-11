Куйвашев после прямой линии раздал министрам поручения по вопросам, которые не попали в эфир

Губернатор Куйвашев раздал кабмину поручения по вопросам свердловчан

12 декабря 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Куйвашев потребовал не затягивать с решением вопросов жителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после проведения прямой линии 11 декабря дал ряд поручений кабинету министров. Он потребовал оперативно решить вопросы, поднятые жителями во время эфира, включая те, которые не успели озвучить, рассказали в департаменте информполитики региона. «Общение с жителями в очередной раз показало высокий запрос общества на открытый диалог с властью. При этом многие озвученные вопросы входят в сферу ответственности органов власти на местах. В ходе прямой линии я дал ряд поручений в адрес министерств. Прошу… не затягивать и в максимально сжатые сроки провести соответствующую работу по этим и другим вопросам, которые поступили от граждан, но не были озвучены в эфире», — сказал Куйвашев на заседании правительства 12 декабря. Четвертая по счету прямая линия свердловского губернатора Евгения Куйвашева оказалась рекордно короткой. Хотя такие эфиры считаются возможностью для губернаторов снять напряжение на вверенных им территориях перед прямой линией президента Владимира Путина, по-настоящему острых вопросов куйвашевские продюсеры избежали. Хотя, казалось, заходы имелись — говорили про изношенные сети ЖКХ, дороги и медицину. Главные заявления губернатора URA.RU собрало в отдельном материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после проведения прямой линии 11 декабря дал ряд поручений кабинету министров. Он потребовал оперативно решить вопросы, поднятые жителями во время эфира, включая те, которые не успели озвучить, рассказали в департаменте информполитики региона. «Общение с жителями в очередной раз показало высокий запрос общества на открытый диалог с властью. При этом многие озвученные вопросы входят в сферу ответственности органов власти на местах. В ходе прямой линии я дал ряд поручений в адрес министерств. Прошу… не затягивать и в максимально сжатые сроки провести соответствующую работу по этим и другим вопросам, которые поступили от граждан, но не были озвучены в эфире», — сказал Куйвашев на заседании правительства 12 декабря. Четвертая по счету прямая линия свердловского губернатора Евгения Куйвашева оказалась рекордно короткой. Хотя такие эфиры считаются возможностью для губернаторов снять напряжение на вверенных им территориях перед прямой линией президента Владимира Путина, по-настоящему острых вопросов куйвашевские продюсеры избежали. Хотя, казалось, заходы имелись — говорили про изношенные сети ЖКХ, дороги и медицину. Главные заявления губернатора URA.RU собрало в отдельном материале.