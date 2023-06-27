Минфин предупредил о крайних мерах при дефиците бюджета

Минфин: в РФ вернутся к налогу на сверхприбыль при дефиците бюджета

В Россию вернут налог на сверхприбыль, если возникнет дефицит бюджета Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В России может вернуться налог на сверхприбыль, если в стране возникнет большой дефицит бюджета. Об этом заявил замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.

«Если в будущем гипотетически возникнет ситуация, когда будут такие сверхдоходы и необходимость финансировать большой дефицит, то, конечно, такую возможность (возвращения налога на сверхприбыль — прим. URA.RU) отрицать нельзя», — сказал Алексей Сазанов. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее в Минюсте РФ заявили, что добровольный налоговый взнос противоречит российской Конституции, так как не имеет обратной силы, пишет Пятый канал. Тем не менее правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые направлены на установление налогообложения сверхприбыли крупных предприятий за 2021—2022 годы, передает РАПСИ. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что считает нецелесообразным введение налога на сверхприбыль на постоянной основе.