27 июня 2023

Минфин предупредил о крайних мерах при дефиците бюджета

Минфин: в РФ вернутся к налогу на сверхприбыль при дефиците бюджета
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Деньги. Москва, пять тысяч, деньги, наличные, купюры, банкноты
В Россию вернут налог на сверхприбыль, если возникнет дефицит бюджета Фото:

В России может вернуться налог на сверхприбыль, если в стране возникнет большой дефицит бюджета. Об этом заявил замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.

«Если в будущем гипотетически возникнет ситуация, когда будут такие сверхдоходы и необходимость финансировать большой дефицит, то, конечно, такую возможность (возвращения налога на сверхприбыль — прим. URA.RU) отрицать нельзя», — сказал Алексей Сазанов. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее в Минюсте РФ заявили, что добровольный налоговый взнос противоречит российской Конституции, так как не имеет обратной силы, пишет Пятый канал. Тем не менее правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые направлены на установление налогообложения сверхприбыли крупных предприятий за 2021—2022 годы, передает РАПСИ. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что считает нецелесообразным введение налога на сверхприбыль на постоянной основе.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России может вернуться налог на сверхприбыль, если в стране возникнет большой дефицит бюджета. Об этом заявил замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. «Если в будущем гипотетически возникнет ситуация, когда будут такие сверхдоходы и необходимость финансировать большой дефицит, то, конечно, такую возможность (возвращения налога на сверхприбыль — прим. URA.RU) отрицать нельзя», — сказал Алексей Сазанов. Его слова приводит РИА Новости. Ранее в Минюсте РФ заявили, что добровольный налоговый взнос противоречит российской Конституции, так как не имеет обратной силы, пишет Пятый канал. Тем не менее правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые направлены на установление налогообложения сверхприбыли крупных предприятий за 2021—2022 годы, передает РАПСИ. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что считает нецелесообразным введение налога на сверхприбыль на постоянной основе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...