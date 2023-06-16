Греф: бизнес в РФ ожидает повышение налогов в 2024 году

16 июня 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Объем и направление бюджетных расходов идут на поддержку экономики страны, заявил Герман Греф Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023) С 2024 года российский бизнес ожидает повышение налоговой нагрузки. Об этом рассказал руководитель Сбербанка Герман Греф. «Бизнес делает вывод, что, вероятнее всего, с нового [2024] года мы увидим повышение налоговой нагрузки», — сказал Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Трансляция мероприятия доступна на официальном сайте форума. Он уточнил, что сейчас объем и направление бюджетных расходов идут на поддержку экономики, тогда как остальные расходы являются детерминированными. Ранее депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект о повышении налога на доходы свыше 10 миллионов рублей, передает VSE42.Ru. ПМЭФ в 2023 году проходит с 15 июня, пишут «Невские новости».

С 2024 года российский бизнес ожидает повышение налоговой нагрузки. Об этом рассказал руководитель Сбербанка Герман Греф. «Бизнес делает вывод, что, вероятнее всего, с нового [2024] года мы увидим повышение налоговой нагрузки», — сказал Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Трансляция мероприятия доступна на официальном сайте форума. Он уточнил, что сейчас объем и направление бюджетных расходов идут на поддержку экономики, тогда как остальные расходы являются детерминированными. Ранее депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект о повышении налога на доходы свыше 10 миллионов рублей, передает VSE42.Ru. ПМЭФ в 2023 году проходит с 15 июня, пишут «Невские новости».