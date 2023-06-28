Челябинских добровольцев поддержат дополнительными выплатами

29 июня 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

В Челябинской области выплаты распространили на добровольцев Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Добровольцев Челябинской области, проходящих службу в рамках СВО, поддержат дополнительными социальными выплатами. Соответствующий закон 29 июня приняли депутаты регионального заксобрания. «Добровольцам предполагается установить выплаты в размере 50 тысяч рублей, их детям — по 20 тысяч. Полномочия по сбору документов предлагаем передать органам местного самоуправления, как это сделано по другим льготам», — заявила на заседании ЗСО министр соцотношений Ирина Буторина. Выплаты будут единовременными. Меру распространили на бойцов, поступивших в добровольческие отряды в период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года. Ранее такими же выплатами стимулировали мобилизованных и заключивших контракт с Минобороны РФ в период с 21 сентября 2022 года до конца 2023 года. В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что предполагаемая численность добровольцев, соответствующих установленной в документе категории, составит 300 человек. Их детей до 18 лет — 100 человек. Дополнительно из областного бюджета на выплаты будет направлено 17 млн рублей.

Добровольцев Челябинской области, проходящих службу в рамках СВО, поддержат дополнительными социальными выплатами. Соответствующий закон 29 июня приняли депутаты регионального заксобрания. «Добровольцам предполагается установить выплаты в размере 50 тысяч рублей, их детям — по 20 тысяч. Полномочия по сбору документов предлагаем передать органам местного самоуправления, как это сделано по другим льготам», — заявила на заседании ЗСО министр соцотношений Ирина Буторина. Выплаты будут единовременными. Меру распространили на бойцов, поступивших в добровольческие отряды в период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года. Ранее такими же выплатами стимулировали мобилизованных и заключивших контракт с Минобороны РФ в период с 21 сентября 2022 года до конца 2023 года. В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что предполагаемая численность добровольцев, соответствующих установленной в документе категории, составит 300 человек. Их детей до 18 лет — 100 человек. Дополнительно из областного бюджета на выплаты будет направлено 17 млн рублей.