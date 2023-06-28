28 июня 2023

Челябинских добровольцев поддержат дополнительными выплатами

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Отправка добровольцев по мобилизации. Магнитогорск, россия, сумка, добровольцы, мобилизация, сво, отправка мобилизованных, частичная мобилизация
В Челябинской области выплаты распространили на добровольцев Фото:
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Добровольцев Челябинской области, проходящих службу в рамках СВО, поддержат дополнительными социальными выплатами. Соответствующий закон 29 июня приняли депутаты регионального заксобрания.

«Добровольцам предполагается установить выплаты в размере 50 тысяч рублей, их детям — по 20 тысяч. Полномочия по сбору документов предлагаем передать органам местного самоуправления, как это сделано по другим льготам», — заявила на заседании ЗСО министр соцотношений Ирина Буторина.

Выплаты будут единовременными. Меру распространили на бойцов, поступивших в добровольческие отряды в период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года. Ранее такими же выплатами стимулировали мобилизованных и заключивших контракт с Минобороны РФ в период с 21 сентября 2022 года до конца 2023 года.

В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что предполагаемая численность добровольцев, соответствующих установленной в документе категории, составит 300 человек. Их детей до 18 лет — 100 человек. Дополнительно из областного бюджета на выплаты будет направлено 17 млн рублей.

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Добровольцев Челябинской области, проходящих службу в рамках СВО, поддержат дополнительными социальными выплатами. Соответствующий закон 29 июня приняли депутаты регионального заксобрания. «Добровольцам предполагается установить выплаты в размере 50 тысяч рублей, их детям — по 20 тысяч. Полномочия по сбору документов предлагаем передать органам местного самоуправления, как это сделано по другим льготам», — заявила на заседании ЗСО министр соцотношений Ирина Буторина. Выплаты будут единовременными. Меру распространили на бойцов, поступивших в добровольческие отряды в период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года. Ранее такими же выплатами стимулировали мобилизованных и заключивших контракт с Минобороны РФ в период с 21 сентября 2022 года до конца 2023 года. В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что предполагаемая численность добровольцев, соответствующих установленной в документе категории, составит 300 человек. Их детей до 18 лет — 100 человек. Дополнительно из областного бюджета на выплаты будет направлено 17 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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