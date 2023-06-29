29 июня 2023

Курганские власти помогли ветерану, которая потеряла дом в пожаре

Глава соцзащиты Курганской области Ситникова отчиталась о помощи ветерану ВОВ
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, ситникова елена, ситникова елена юрьевна
Глава соцзащиты заявила, что рассматривают возможность благотворительной помощи ветерану Фото:
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Курганские власти отчитались о помощи, которую оказали ветерану ВОВ, чей дом сгорел во время пожара в селе Плоское Шадринского округа. Об этом начальник управления социальной защиты Елена Ситникова сообщила во время прямой трансляции в группе «ЦУР Курганской области» в социальной сети «ВКонтакте».

«Та же самая ситуация: не было оформлено жилье и не оформлен земельный участок. Сама она несколько лет проживала в доме племянницы в Шадринске, а данный дом в Плоском использовали в качестве дачи. Понятное дело, что человек самостоятельно уже жить не может. Но по закону, действительно, никаких выплат не полагается», — рассказала Ситникова.

Сообщается, что была оказана помощь со стороны ведомства. Ветерану предоставили продуктовые наборы и постельное белье. Со слов Ситниковой, сотрудники управления социальной защиты из уважения к женщине рассматривают возможность помочь за счет средств благотворителей.

Ранее URA.RU писало, что курганский прокурор потребовал произвести выплаты ветерану ВОВ, потерявшей дом в пожаре. Соответствующее заявление поступило в городской суд.

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Курганские власти отчитались о помощи, которую оказали ветерану ВОВ, чей дом сгорел во время пожара в селе Плоское Шадринского округа. Об этом начальник управления социальной защиты Елена Ситникова сообщила во время прямой трансляции в группе «ЦУР Курганской области» в социальной сети «ВКонтакте». «Та же самая ситуация: не было оформлено жилье и не оформлен земельный участок. Сама она несколько лет проживала в доме племянницы в Шадринске, а данный дом в Плоском использовали в качестве дачи. Понятное дело, что человек самостоятельно уже жить не может. Но по закону, действительно, никаких выплат не полагается», — рассказала Ситникова. Сообщается, что была оказана помощь со стороны ведомства. Ветерану предоставили продуктовые наборы и постельное белье. Со слов Ситниковой, сотрудники управления социальной защиты из уважения к женщине рассматривают возможность помочь за счет средств благотворителей. Ранее URA.RU писало, что курганский прокурор потребовал произвести выплаты ветерану ВОВ, потерявшей дом в пожаре. Соответствующее заявление поступило в городской суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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