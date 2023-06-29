Курганские власти помогли ветерану, которая потеряла дом в пожаре

Курганские власти отчитались о помощи, которую оказали ветерану ВОВ, чей дом сгорел во время пожара в селе Плоское Шадринского округа. Об этом начальник управления социальной защиты Елена Ситникова сообщила во время прямой трансляции в группе «ЦУР Курганской области» в социальной сети «ВКонтакте».
«Та же самая ситуация: не было оформлено жилье и не оформлен земельный участок. Сама она несколько лет проживала в доме племянницы в Шадринске, а данный дом в Плоском использовали в качестве дачи. Понятное дело, что человек самостоятельно уже жить не может. Но по закону, действительно, никаких выплат не полагается», — рассказала Ситникова.
Сообщается, что была оказана помощь со стороны ведомства. Ветерану предоставили продуктовые наборы и постельное белье. Со слов Ситниковой, сотрудники управления социальной защиты из уважения к женщине рассматривают возможность помочь за счет средств благотворителей.
Ранее URA.RU писало, что курганский прокурор потребовал произвести выплаты ветерану ВОВ, потерявшей дом в пожаре. Соответствующее заявление поступило в городской суд.
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