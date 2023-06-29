Курганские власти помогли ветерану, которая потеряла дом в пожаре

Глава соцзащиты Курганской области Ситникова отчиталась о помощи ветерану ВОВ

30 июня 2023 в 10:29 Размер текста - 17 +

Глава соцзащиты заявила, что рассматривают возможность благотворительной помощи ветерану Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Курганские власти отчитались о помощи, которую оказали ветерану ВОВ, чей дом сгорел во время пожара в селе Плоское Шадринского округа. Об этом начальник управления социальной защиты Елена Ситникова сообщила во время прямой трансляции в группе «ЦУР Курганской области» в социальной сети «ВКонтакте».



«Та же самая ситуация: не было оформлено жилье и не оформлен земельный участок. Сама она несколько лет проживала в доме племянницы в Шадринске, а данный дом в Плоском использовали в качестве дачи. Понятное дело, что человек самостоятельно уже жить не может. Но по закону, действительно, никаких выплат не полагается», — рассказала Ситникова. Сообщается, что была оказана помощь со стороны ведомства. Ветерану предоставили продуктовые наборы и постельное белье. Со слов Ситниковой, сотрудники управления социальной защиты из уважения к женщине рассматривают возможность помочь за счет средств благотворителей. Ранее URA.RU писало, что курганский прокурор потребовал произвести выплаты ветерану ВОВ, потерявшей дом в пожаре. Соответствующее заявление поступило в городской суд.

Курганские власти отчитались о помощи, которую оказали ветерану ВОВ, чей дом сгорел во время пожара в селе Плоское Шадринского округа. Об этом начальник управления социальной защиты Елена Ситникова сообщила во время прямой трансляции в группе «ЦУР Курганской области» в социальной сети «ВКонтакте». «Та же самая ситуация: не было оформлено жилье и не оформлен земельный участок. Сама она несколько лет проживала в доме племянницы в Шадринске, а данный дом в Плоском использовали в качестве дачи. Понятное дело, что человек самостоятельно уже жить не может. Но по закону, действительно, никаких выплат не полагается», — рассказала Ситникова. Сообщается, что была оказана помощь со стороны ведомства. Ветерану предоставили продуктовые наборы и постельное белье. Со слов Ситниковой, сотрудники управления социальной защиты из уважения к женщине рассматривают возможность помочь за счет средств благотворителей. Ранее URA.RU писало, что курганский прокурор потребовал произвести выплаты ветерану ВОВ, потерявшей дом в пожаре. Соответствующее заявление поступило в городской суд.