Екатеринбуржцы устроили аншлаг вокруг вечера звезд КВН. Фото

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Жители Екатеринбурга раскупили все билеты на вечер звезд КВН
Жители Екатеринбурга раскупили все билеты на вечер звезд КВН Фото:

В Екатеринбурге открылась четвертая встреча выпускников КВН. Свободных мест в большом зале МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО» на четыре тысячи мест — единицы, передает корреспондент URA.RU. Билеты были раскуплены в кратчайшие сроки.

По традиции, на концерт пришел губернатор Евгений Куйвашев. В первом ряду рядом с ним — спикер заксо Людмила Бабушкина, Александр Масляков-младший, его жена и дочь, а также звезды «Уральских пельменей» Сергей Исаев и Дмитрий Соколов.

В этом году на сцене играют команды «Станция Спортивная» (вице-чемпион Высшей лиги КВН), «СОК» (чемпионы КВН, обладатели Большого КиВиНа в Золотом) и «Сборная Дагестана» — финалист Высшей Лиги КВН-2015. А в жюри — участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков, телеведущие Алла Михеева и Вадим Галыгин, дирижер и композитор Сергей Жилин. Ведет игру Валдис Пельш — второй год подряд. Организаторы отмечают: когда стал известен состав участников, билеты стали раскупать со взрывной скоростью.

В Екатеринбурге состоялся вечер звезд КВН
В Екатеринбурге состоялся вечер звезд КВН
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В Екатеринбурге открылась четвертая встреча выпускников КВН. Свободных мест в большом зале МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО» на четыре тысячи мест — единицы, передает корреспондент URA.RU. Билеты были раскуплены в кратчайшие сроки. По традиции, на концерт пришел губернатор Евгений Куйвашев. В первом ряду рядом с ним — спикер заксо Людмила Бабушкина, Александр Масляков-младший, его жена и дочь, а также звезды «Уральских пельменей» Сергей Исаев и Дмитрий Соколов. В этом году на сцене играют команды «Станция Спортивная» (вице-чемпион Высшей лиги КВН), «СОК» (чемпионы КВН, обладатели Большого КиВиНа в Золотом) и «Сборная Дагестана» — финалист Высшей Лиги КВН-2015. А в жюри — участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков, телеведущие Алла Михеева и Вадим Галыгин, дирижер и композитор Сергей Жилин. Ведет игру Валдис Пельш — второй год подряд. Организаторы отмечают: когда стал известен состав участников, билеты стали раскупать со взрывной скоростью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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