Екатеринбуржцы устроили аншлаг вокруг вечера звезд КВН. Фото

30 июня 2023 в 19:58 Размер текста - 17 +

Жители Екатеринбурга раскупили все билеты на вечер звезд КВН Фото: Московец Илья © URA.RU В Екатеринбурге открылась четвертая встреча выпускников КВН. Свободных мест в большом зале МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО» на четыре тысячи мест — единицы, передает корреспондент URA.RU. Билеты были раскуплены в кратчайшие сроки. По традиции, на концерт пришел губернатор Евгений Куйвашев. В первом ряду рядом с ним — спикер заксо Людмила Бабушкина, Александр Масляков-младший, его жена и дочь, а также звезды «Уральских пельменей» Сергей Исаев и Дмитрий Соколов. В этом году на сцене играют команды «Станция Спортивная» (вице-чемпион Высшей лиги КВН), «СОК» (чемпионы КВН, обладатели Большого КиВиНа в Золотом) и «Сборная Дагестана» — финалист Высшей Лиги КВН-2015. А в жюри — участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков, телеведущие Алла Михеева и Вадим Галыгин, дирижер и композитор Сергей Жилин. Ведет игру Валдис Пельш — второй год подряд. Организаторы отмечают: когда стал известен состав участников, билеты стали раскупать со взрывной скоростью. В Екатеринбурге состоялся вечер звезд КВН Фото: Московец Илья © URA.RU Фото: Московец Илья © URA.RU Фото: Московец Илья © URA.RU

В Екатеринбурге открылась четвертая встреча выпускников КВН. Свободных мест в большом зале МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО» на четыре тысячи мест — единицы, передает корреспондент URA.RU. Билеты были раскуплены в кратчайшие сроки. По традиции, на концерт пришел губернатор Евгений Куйвашев. В первом ряду рядом с ним — спикер заксо Людмила Бабушкина, Александр Масляков-младший, его жена и дочь, а также звезды «Уральских пельменей» Сергей Исаев и Дмитрий Соколов. В этом году на сцене играют команды «Станция Спортивная» (вице-чемпион Высшей лиги КВН), «СОК» (чемпионы КВН, обладатели Большого КиВиНа в Золотом) и «Сборная Дагестана» — финалист Высшей Лиги КВН-2015. А в жюри — участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков, телеведущие Алла Михеева и Вадим Галыгин, дирижер и композитор Сергей Жилин. Ведет игру Валдис Пельш — второй год подряд. Организаторы отмечают: когда стал известен состав участников, билеты стали раскупать со взрывной скоростью.