01 июля 2023

Свердловский депутат Госдумы объявила денежный сбор на нужды российских военных. Видео

Народный фронт и депутат Рябцева объявили о сборе средств для закупки лодок для бойцов на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония чествования свердловских волонтёров Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Екатеринбург, рябцева жанна
Рябцева (на фото) заявила о планах закупить 150 лодок для бойцов Фото:

Депутат Государственной Думы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева совместно с Народным фронтом объявила экстренный сбор средств на закупку лодок и плавсредств для для бойцов, находящихся в зоне спецоперации. Об этом Рябцева рассказала в своем telegram-канале.

«Народный фронт открывает срочный сбор на лодки и моторы для подразделений, выполняющих боевые задачи на Днепре. На полученные деньги мы закупим более 150 лодок. Для этого необходимо около 70 000 000 рублей. Нам с вами это по силам», — сообщила депутат.

На видео Жанна Рябцева говорит о 18-ти секундах, которые стоили жизни российских военнослужащих из-за того, что двигатель их лодки не завелся. «Объявляем экстренный, срочный сбор для того, чтобы закупить все необходимое для наших бойцов. Лодки, плавучие средства — все, что нужно для того, чтобы спасать жизни наших ребят», — подчеркнула Рябцева.

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Депутат Государственной Думы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева совместно с Народным фронтом объявила экстренный сбор средств на закупку лодок и плавсредств для для бойцов, находящихся в зоне спецоперации. Об этом Рябцева рассказала в своем telegram-канале. «Народный фронт открывает срочный сбор на лодки и моторы для подразделений, выполняющих боевые задачи на Днепре. На полученные деньги мы закупим более 150 лодок. Для этого необходимо около 70 000 000 рублей. Нам с вами это по силам», — сообщила депутат. На видео Жанна Рябцева говорит о 18-ти секундах, которые стоили жизни российских военнослужащих из-за того, что двигатель их лодки не завелся. «Объявляем экстренный, срочный сбор для того, чтобы закупить все необходимое для наших бойцов. Лодки, плавучие средства — все, что нужно для того, чтобы спасать жизни наших ребят», — подчеркнула Рябцева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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