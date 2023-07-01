Депутат Государственной Думы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева совместно с Народным фронтом объявила экстренный сбор средств на закупку лодок и плавсредств для для бойцов, находящихся в зоне спецоперации. Об этом Рябцева рассказала в своем telegram-канале.
«Народный фронт открывает срочный сбор на лодки и моторы для подразделений, выполняющих боевые задачи на Днепре. На полученные деньги мы закупим более 150 лодок. Для этого необходимо около 70 000 000 рублей. Нам с вами это по силам», — сообщила депутат.
На видео Жанна Рябцева говорит о 18-ти секундах, которые стоили жизни российских военнослужащих из-за того, что двигатель их лодки не завелся. «Объявляем экстренный, срочный сбор для того, чтобы закупить все необходимое для наших бойцов. Лодки, плавучие средства — все, что нужно для того, чтобы спасать жизни наших ребят», — подчеркнула Рябцева.
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