02 июля 2023

В Челябинской области задержатся ливни и грозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Потоп. Челябинск, небо, облако, шторм, око, буря
В регионе с 3 по 4 июля ожидаются сильные ливни, ветер, грозы и град Фото:

В Челябинской области 3 и 4 июля задержатся ливни, грозы и град. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре.

«До конца суток 3 и 4 июля в отдельных районах области ожидаются сильные ливни, грозы. Кроме того, возможны град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — пояснили в челябинском ЦГМС.

Синоптики объявили штормовое предупреждение на 2 июля. Неблагоприятные погодные условия были продлены до 3 июля.

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В Челябинской области 3 и 4 июля задержатся ливни, грозы и град. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре. «До конца суток 3 и 4 июля в отдельных районах области ожидаются сильные ливни, грозы. Кроме того, возможны град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — пояснили в челябинском ЦГМС. Синоптики объявили штормовое предупреждение на 2 июля. Неблагоприятные погодные условия были продлены до 3 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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