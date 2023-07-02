В Челябинской области задержатся ливни и грозы

В регионе с 3 по 4 июля ожидаются сильные ливни, ветер, грозы и град
В Челябинской области 3 и 4 июля задержатся ливни, грозы и град. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре.
«До конца суток 3 и 4 июля в отдельных районах области ожидаются сильные ливни, грозы. Кроме того, возможны град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — пояснили в челябинском ЦГМС.
Синоптики объявили штормовое предупреждение на 2 июля. Неблагоприятные погодные условия были продлены до 3 июля.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.