01 июля 2023
30 июня 2023

Штормовое предупреждение в Челябинской области продлили на сутки

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ураган, зонт, непогода, шторм, ливень, климат, дождь
Сильные дожди и грозы ожидаются в Челябинской области 3 июля Фото:

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение, объявленное в субботу. Шквалистый ветер и грозы ожидаются в регионе 3 июля, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Челябинска.

«Уважаемые челябинцы! По данным Челябинского центра гидрометеорологии 3 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные дожди, грозы, град, порывы ветра при грозах до 20 метров в секунду», — говорится в telegram-канале ЕДДС.

Ранее сообщалось, что в связи с прохождением атмосферного фронта в регионе 2 июля ожидаются сильны дожди и грозы с порывами ветра до 25 метров в секунду. Так, штормовой ветер сорвал крышу с ДК ЧТПЗ.

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В Челябинской области продлили штормовое предупреждение, объявленное в субботу. Шквалистый ветер и грозы ожидаются в регионе 3 июля, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Челябинска. «Уважаемые челябинцы! По данным Челябинского центра гидрометеорологии 3 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные дожди, грозы, град, порывы ветра при грозах до 20 метров в секунду», — говорится в telegram-канале ЕДДС. Ранее сообщалось, что в связи с прохождением атмосферного фронта в регионе 2 июля ожидаются сильны дожди и грозы с порывами ветра до 25 метров в секунду. Так, штормовой ветер сорвал крышу с ДК ЧТПЗ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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