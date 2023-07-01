Штормовое предупреждение в Челябинской области продлили на сутки

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение, объявленное в субботу. Шквалистый ветер и грозы ожидаются в регионе 3 июля, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Челябинска.
«Уважаемые челябинцы! По данным Челябинского центра гидрометеорологии 3 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные дожди, грозы, град, порывы ветра при грозах до 20 метров в секунду», — говорится в telegram-канале ЕДДС.
Ранее сообщалось, что в связи с прохождением атмосферного фронта в регионе 2 июля ожидаются сильны дожди и грозы с порывами ветра до 25 метров в секунду. Так, штормовой ветер сорвал крышу с ДК ЧТПЗ.
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