Штормовое предупреждение в Челябинской области продлили на сутки

02 июля 2023 в 16:49 Размер текста - 17 +

Сильные дожди и грозы ожидаются в Челябинской области 3 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области продлили штормовое предупреждение, объявленное в субботу. Шквалистый ветер и грозы ожидаются в регионе 3 июля, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Челябинска. «Уважаемые челябинцы! По данным Челябинского центра гидрометеорологии 3 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные дожди, грозы, град, порывы ветра при грозах до 20 метров в секунду», — говорится в telegram-канале ЕДДС. Ранее сообщалось, что в связи с прохождением атмосферного фронта в регионе 2 июля ожидаются сильны дожди и грозы с порывами ветра до 25 метров в секунду. Так, штормовой ветер сорвал крышу с ДК ЧТПЗ.

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение, объявленное в субботу. Шквалистый ветер и грозы ожидаются в регионе 3 июля, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Челябинска. «Уважаемые челябинцы! По данным Челябинского центра гидрометеорологии 3 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные дожди, грозы, град, порывы ветра при грозах до 20 метров в секунду», — говорится в telegram-канале ЕДДС. Ранее сообщалось, что в связи с прохождением атмосферного фронта в регионе 2 июля ожидаются сильны дожди и грозы с порывами ветра до 25 метров в секунду. Так, штормовой ветер сорвал крышу с ДК ЧТПЗ.