04 июля 2023

Мэрия Челябинска выставила на торги землю под строительство автосервиса. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые мастерские в рамках реализации нацпроекта «Образование», соответствующие стандартам WorldSkills. Челябинск, ремонт автомобиля, автосервис, автомастерская, двигатель автомобиля, автотранспорт, мастерская по ремонту, автотранспортный техникум
Площадь участка под автосервис составляет около 4 тысяч квадратных метров Фото:

Мэрия Челябинска объявила торги на аренду земельного участка в Металлургическом районе по улице Героев Танкограда. Площадь территории составляет 3 тысячи 973 квадратных метра, сообщается на сайте мэрии.

«Продать на аукционе право на заключение договора аренды земельного участка площадью 3 тысячи 973 квадратных метров, расположенного в Челябинске, район Металлургический, по улице Героев Танкограда. Установить начальную цену предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом „Об оценочной деятельности в Российской Федерации“», — сообщается на сайте.

На аукционе начальная цена лота будет установлена в размере ежегодной арендной платы. На территории можно строить автосервис, автомойку, завод, ветеринарную клинику, приют для животных, склады, складские помещения, также возможно заниматься фармацевтической деятельностью, обеспечивать деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, проводить научные исследования, испытания, осуществлять деловое управление, предоставлять коммунальные услуги и благоустраивать территорию.

На аукционе начальная цена лота будет установлена в размере ежегодной арендной платы
На аукционе начальная цена лота будет установлена в размере ежегодной арендной платы

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Мэрия Челябинска объявила торги на аренду земельного участка в Металлургическом районе по улице Героев Танкограда. Площадь территории составляет 3 тысячи 973 квадратных метра, сообщается на сайте мэрии. «Продать на аукционе право на заключение договора аренды земельного участка площадью 3 тысячи 973 квадратных метров, расположенного в Челябинске, район Металлургический, по улице Героев Танкограда. Установить начальную цену предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом „Об оценочной деятельности в Российской Федерации“», — сообщается на сайте. На аукционе начальная цена лота будет установлена в размере ежегодной арендной платы. На территории можно строить автосервис, автомойку, завод, ветеринарную клинику, приют для животных, склады, складские помещения, также возможно заниматься фармацевтической деятельностью, обеспечивать деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, проводить научные исследования, испытания, осуществлять деловое управление, предоставлять коммунальные услуги и благоустраивать территорию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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