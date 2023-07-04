Мэрия Челябинска выставила на торги землю под строительство автосервиса. Скрин

05 июля 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

Площадь участка под автосервис составляет около 4 тысяч квадратных метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Челябинска объявила торги на аренду земельного участка в Металлургическом районе по улице Героев Танкограда. Площадь территории составляет 3 тысячи 973 квадратных метра, сообщается на сайте мэрии. «Продать на аукционе право на заключение договора аренды земельного участка площадью 3 тысячи 973 квадратных метров, расположенного в Челябинске, район Металлургический, по улице Героев Танкограда. Установить начальную цену предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом „Об оценочной деятельности в Российской Федерации“», — сообщается на сайте. На аукционе начальная цена лота будет установлена в размере ежегодной арендной платы. На территории можно строить автосервис, автомойку, завод, ветеринарную клинику, приют для животных, склады, складские помещения, также возможно заниматься фармацевтической деятельностью, обеспечивать деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, проводить научные исследования, испытания, осуществлять деловое управление, предоставлять коммунальные услуги и благоустраивать территорию. На аукционе начальная цена лота будет установлена в размере ежегодной арендной платы Скрин: кадастровая карта Челябинска

Мэрия Челябинска объявила торги на аренду земельного участка в Металлургическом районе по улице Героев Танкограда. Площадь территории составляет 3 тысячи 973 квадратных метра, сообщается на сайте мэрии. «Продать на аукционе право на заключение договора аренды земельного участка площадью 3 тысячи 973 квадратных метров, расположенного в Челябинске, район Металлургический, по улице Героев Танкограда. Установить начальную цену предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом „Об оценочной деятельности в Российской Федерации“», — сообщается на сайте. На аукционе начальная цена лота будет установлена в размере ежегодной арендной платы. На территории можно строить автосервис, автомойку, завод, ветеринарную клинику, приют для животных, склады, складские помещения, также возможно заниматься фармацевтической деятельностью, обеспечивать деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, проводить научные исследования, испытания, осуществлять деловое управление, предоставлять коммунальные услуги и благоустраивать территорию.