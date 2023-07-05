Железнодорожная база основана в 1971 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) продается железнодорожная база за 250 миллионов рублей. Информация об этом размещена на платформе «Авито».

«Действующая железнодорожная производственная база в черте города Нижневартовска с собственными ЖД путями в пять километров, маневровыми тепловозами, зданиями и сооружениями. Земельный участок 10,7 гектаров в долгосрочной аренде у муниципалитета. Депо основано в 1971 году. С момента приватизации находилась в одних руках. Это самодостаточное предприятие, которое никогда не было убыточным. Документация в полном порядке», — пишет владелец.

По его словам, в стоимость входит офисное здание, отапливаемый склад с помещением для крупной колесной техники, отапливаемые отдельные гаражи на пять легковых автомобилей, неотапливаемые склады, тепловозное депо, трансформаторная подстанция, проходная, жилая трехкомнатная квартира. Из техники есть тепловозы, кран на ЖД, снегочист с ножом-отвалом, козловые краны, мостовой кран, полуприцеп.

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