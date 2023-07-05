05 июля 2023
04 июля 2023

В ХМАО продают железнодорожное депо за 250 миллионов рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральная уборка электропоездов. Пермь, электропоезда, железные дороги, ржд, жд депо
Железнодорожная база основана в 1971 году Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) продается железнодорожная база за 250 миллионов рублей. Информация об этом размещена на платформе «Авито».

«Действующая железнодорожная производственная база в черте города Нижневартовска с собственными ЖД путями в пять километров, маневровыми тепловозами, зданиями и сооружениями. Земельный участок 10,7 гектаров в долгосрочной аренде у муниципалитета. Депо основано в 1971 году. С момента приватизации находилась в одних руках. Это самодостаточное предприятие, которое никогда не было убыточным. Документация в полном порядке», — пишет владелец.

По его словам, в стоимость входит офисное здание, отапливаемый склад с помещением для крупной колесной техники, отапливаемые отдельные гаражи на пять легковых автомобилей, неотапливаемые склады, тепловозное депо, трансформаторная подстанция, проходная, жилая трехкомнатная квартира. Из техники есть тепловозы, кран на ЖД, снегочист с ножом-отвалом, козловые краны, мостовой кран, полуприцеп.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте продавалась дача, которая была расположена на берегу Теплого канала, с собственным пляжем. Стоимость объекта недвижимости рассчитали в 11,7 миллионов рублей.

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В Нижневартовске (ХМАО) продается железнодорожная база за 250 миллионов рублей. Информация об этом размещена на платформе «Авито». «Действующая железнодорожная производственная база в черте города Нижневартовска с собственными ЖД путями в пять километров, маневровыми тепловозами, зданиями и сооружениями. Земельный участок 10,7 гектаров в долгосрочной аренде у муниципалитета. Депо основано в 1971 году. С момента приватизации находилась в одних руках. Это самодостаточное предприятие, которое никогда не было убыточным. Документация в полном порядке», — пишет владелец. По его словам, в стоимость входит офисное здание, отапливаемый склад с помещением для крупной колесной техники, отапливаемые отдельные гаражи на пять легковых автомобилей, неотапливаемые склады, тепловозное депо, трансформаторная подстанция, проходная, жилая трехкомнатная квартира. Из техники есть тепловозы, кран на ЖД, снегочист с ножом-отвалом, козловые краны, мостовой кран, полуприцеп. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте продавалась дача, которая была расположена на берегу Теплого канала, с собственным пляжем. Стоимость объекта недвижимости рассчитали в 11,7 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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