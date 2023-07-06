В соцсетях опубликовали фото с обыска особняка Пригожина

06 июля 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

В особняке Евгения Пригожина нашли оружие, деньги и парики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина В интернете появились фотографии, сделанные при обыске особняка и офиса бизнесмена, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. На кадрах можно увидеть пачки денег, оружие и золотые слитки. Во время обыска силовики нашли много огнестрельного оружия, а также кувалду с подписью: «На случай важных переговоров». Кроме того, были найдены пачки денег, слитки золота и набор париков. В особняке Пригожина есть тренажеры, сауна, бассейн, аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), кислородный концентратор, медицинский кабинет, а также комната для молитв. Также в Сети появились фото «подставных личностей» предпринимателя. Парики и костюмы Пригожин использовал для работы ЧВК «Вагнер» за пределами России. Ранее стало известно, что Пригожину вернули наградной пистолет от министра обороны РФ Сергея Шойгу, изъятый в ходе обыска, передает «Национальная служба новостей». Также ему вернули 10 миллиардов рублей, пишет «Царьград».

В интернете появились фотографии, сделанные при обыске особняка и офиса бизнесмена, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. На кадрах можно увидеть пачки денег, оружие и золотые слитки. Во время обыска силовики нашли много огнестрельного оружия, а также кувалду с подписью: «На случай важных переговоров». Кроме того, были найдены пачки денег, слитки золота и набор париков. В особняке Пригожина есть тренажеры, сауна, бассейн, аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), кислородный концентратор, медицинский кабинет, а также комната для молитв. Также в Сети появились фото «подставных личностей» предпринимателя. Парики и костюмы Пригожин использовал для работы ЧВК «Вагнер» за пределами России. Ранее стало известно, что Пригожину вернули наградной пистолет от министра обороны РФ Сергея Шойгу, изъятый в ходе обыска, передает «Национальная служба новостей». Также ему вернули 10 миллиардов рублей, пишет «Царьград».