В соцсетях опубликовали фото с обыска особняка Пригожина

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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
В особняке Евгения Пригожина нашли оружие, деньги и парики Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

В интернете появились фотографии, сделанные при обыске особняка и офиса бизнесмена, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. На кадрах можно увидеть пачки денег, оружие и золотые слитки.

Во время обыска силовики нашли много огнестрельного оружия, а также кувалду с подписью: «На случай важных переговоров». Кроме того, были найдены пачки денег, слитки золота и набор париков. В особняке Пригожина есть тренажеры, сауна, бассейн, аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), кислородный концентратор, медицинский кабинет, а также комната для молитв.

Также в Сети появились фото «подставных личностей» предпринимателя. Парики и костюмы Пригожин использовал для работы ЧВК «Вагнер» за пределами России.

Ранее стало известно, что Пригожину вернули наградной пистолет от министра обороны РФ Сергея Шойгу, изъятый в ходе обыска, передает «Национальная служба новостей». Также ему вернули 10 миллиардов рублей, пишет «Царьград».

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В интернете появились фотографии, сделанные при обыске особняка и офиса бизнесмена, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. На кадрах можно увидеть пачки денег, оружие и золотые слитки. Во время обыска силовики нашли много огнестрельного оружия, а также кувалду с подписью: «На случай важных переговоров». Кроме того, были найдены пачки денег, слитки золота и набор париков. В особняке Пригожина есть тренажеры, сауна, бассейн, аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), кислородный концентратор, медицинский кабинет, а также комната для молитв. Также в Сети появились фото «подставных личностей» предпринимателя. Парики и костюмы Пригожин использовал для работы ЧВК «Вагнер» за пределами России. Ранее стало известно, что Пригожину вернули наградной пистолет от министра обороны РФ Сергея Шойгу, изъятый в ходе обыска, передает «Национальная служба новостей». Также ему вернули 10 миллиардов рублей, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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