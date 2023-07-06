В Сеть слили «подставные личности» Пригожина. Фото

«Осторожно, новости»: после обыска у Пригожина в сеть слили его «подставные личности»
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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Ранее в доме Евгения Пригожина прошли обыски Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

В доме основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина прошли обыски. Были найдены парики и фальшивые паспорта. После этого в Сети появились фотографии Пригожина, которые он якобы использовал для работы ЧВК за пределами России.

«Вчера государственные медиа показали кадры обысков в доме бизнесмена. Теперь анонимные telegram-каналы выкладывают фотографии Пригожина в разных образах», — передает telegram-канал «Осторожно, новости».

Под каждым образом следует пояснительный текст. Исходя из подписей, Пригожин был сотрудником министерства обороны в Судане, старшим лейтенантом из Бенгази, помощником дипломата из Абу-Даби.

Обыски в доме Пригожина прошли после мятежа ЧВК «Вагнер». В доме основателя военной компании были также найдены слитки золота и арсенал оружия.

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В доме основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина прошли обыски. Были найдены парики и фальшивые паспорта. После этого в Сети появились фотографии Пригожина, которые он якобы использовал для работы ЧВК за пределами России. «Вчера государственные медиа показали кадры обысков в доме бизнесмена. Теперь анонимные telegram-каналы выкладывают фотографии Пригожина в разных образах», — передает telegram-канал «Осторожно, новости». Под каждым образом следует пояснительный текст. Исходя из подписей, Пригожин был сотрудником министерства обороны в Судане, старшим лейтенантом из Бенгази, помощником дипломата из Абу-Даби. Обыски в доме Пригожина прошли после мятежа ЧВК «Вагнер». В доме основателя военной компании были также найдены слитки золота и арсенал оружия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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