В доме основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина прошли обыски. Были найдены парики и фальшивые паспорта. После этого в Сети появились фотографии Пригожина, которые он якобы использовал для работы ЧВК за пределами России.
«Вчера государственные медиа показали кадры обысков в доме бизнесмена. Теперь анонимные telegram-каналы выкладывают фотографии Пригожина в разных образах», — передает telegram-канал «Осторожно, новости».
Под каждым образом следует пояснительный текст. Исходя из подписей, Пригожин был сотрудником министерства обороны в Судане, старшим лейтенантом из Бенгази, помощником дипломата из Абу-Даби.
Обыски в доме Пригожина прошли после мятежа ЧВК «Вагнер». В доме основателя военной компании были также найдены слитки золота и арсенал оружия.
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