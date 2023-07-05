Участнику СВО из Златоуста вручили государственную награду. Фото

06 июля 2023 в 13:41 Размер текста - 17 +

Максим Семенов из Златоуста удостоен медали за отвагу и самоотверженность Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жителю Златоуста (Челябинская область) Максиму Семенову, который был мобилизован на спецоперацию, вручили государственную награду — медаль «За боевые отличия». Об этом URA.RU сообщили 6 июля в пресс-службе администрации города. «Медалью „За боевые отличия“ награжден гвардии сержант Семенов за отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач. До частичной мобилизации он работал рабочим литейного цеха АО „Златмаш“», — уточнили в пресс-службе. Семенов был призван в рамках частичной мобилизации в сентября 2022 года. С 6 октября он уже был в Луганской Народной Республике в мотострелковом батальоне. Боец два раза был ранен. После лечения в госпитале он сразу возвращался в строй. Второй раз Семенова ранили во время боя, но он продолжил корректировать работу своей группы. Максим Семенов из Златоуста служит в мотострелковом батальоне Фото: пресс-служба администрации Златоуста

Жителю Златоуста (Челябинская область) Максиму Семенову, который был мобилизован на спецоперацию, вручили государственную награду — медаль «За боевые отличия». Об этом URA.RU сообщили 6 июля в пресс-службе администрации города. «Медалью „За боевые отличия“ награжден гвардии сержант Семенов за отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач. До частичной мобилизации он работал рабочим литейного цеха АО „Златмаш“», — уточнили в пресс-службе. Семенов был призван в рамках частичной мобилизации в сентября 2022 года. С 6 октября он уже был в Луганской Народной Республике в мотострелковом батальоне. Боец два раза был ранен. После лечения в госпитале он сразу возвращался в строй. Второй раз Семенова ранили во время боя, но он продолжил корректировать работу своей группы.