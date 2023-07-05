05 июля 2023

Участнику СВО из Златоуста вручили государственную награду. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Штурмовик СВО Александр Григоренко. Пермь, медаль за боевые отличия
Максим Семенов из Златоуста удостоен медали за отвагу и самоотверженность Фото:

Жителю Златоуста (Челябинская область) Максиму Семенову, который был мобилизован на спецоперацию, вручили государственную награду — медаль «За боевые отличия». Об этом URA.RU сообщили 6 июля в пресс-службе администрации города.

«Медалью „За боевые отличия“ награжден гвардии сержант Семенов за отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач. До частичной мобилизации он работал рабочим литейного цеха АО „Златмаш“», — уточнили в пресс-службе.

Семенов был призван в рамках частичной мобилизации в сентября 2022 года. С 6 октября он уже был в Луганской Народной Республике в мотострелковом батальоне.

Боец два раза был ранен. После лечения в госпитале он сразу возвращался в строй. Второй раз Семенова ранили во время боя, но он продолжил корректировать работу своей группы.

Максим Семенов из Златоуста служит в мотострелковом батальоне
Максим Семенов из Златоуста служит в мотострелковом батальоне
Фото:

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Жителю Златоуста (Челябинская область) Максиму Семенову, который был мобилизован на спецоперацию, вручили государственную награду — медаль «За боевые отличия». Об этом URA.RU сообщили 6 июля в пресс-службе администрации города. «Медалью „За боевые отличия“ награжден гвардии сержант Семенов за отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач. До частичной мобилизации он работал рабочим литейного цеха АО „Златмаш“», — уточнили в пресс-службе. Семенов был призван в рамках частичной мобилизации в сентября 2022 года. С 6 октября он уже был в Луганской Народной Республике в мотострелковом батальоне. Боец два раза был ранен. После лечения в госпитале он сразу возвращался в строй. Второй раз Семенова ранили во время боя, но он продолжил корректировать работу своей группы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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