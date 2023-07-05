Жителю Златоуста (Челябинская область) Максиму Семенову, который был мобилизован на спецоперацию, вручили государственную награду — медаль «За боевые отличия». Об этом URA.RU сообщили 6 июля в пресс-службе администрации города.
«Медалью „За боевые отличия“ награжден гвардии сержант Семенов за отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач. До частичной мобилизации он работал рабочим литейного цеха АО „Златмаш“», — уточнили в пресс-службе.
Семенов был призван в рамках частичной мобилизации в сентября 2022 года. С 6 октября он уже был в Луганской Народной Республике в мотострелковом батальоне.
Боец два раза был ранен. После лечения в госпитале он сразу возвращался в строй. Второй раз Семенова ранили во время боя, но он продолжил корректировать работу своей группы.
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