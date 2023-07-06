В поддержку заведующей сада, куда ходил погибший Далер Бобиев, создали петицию

Сотрудники детского сада №546 в Екатеринбурге и родители подписывают петицию в поддержку Анны Гилевой — заведующей учреждения, обвиненной в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Об этом URA.RU рассказала мама одного из воспитанников.
«В родительском чате проходила информация о том, что в самом саду собирали подписи в адрес заведующей. Она хорошая женщина, сколько с ней ни общалась, адекватная», — поделилась собеседница.
Анну Гилеву задержали 6 июля. Заведующую обвинили в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Дело возбудили после смерти воспитанника учреждения Далера Бобиева. Мальчик воспитывался в семье опекунши Вероники Наумовой вместе с еще пятью детьми. Он умер в декабре 2022 года, но опекунша скрывала этот факт. Пропажу ребенка не заметили ни в детском саду, ни в службе опеки.
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