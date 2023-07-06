В поддержку заведующей сада, куда ходил погибший Далер Бобиев, создали петицию

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В детском саду отказываются комментировать, как обстоят дела в садике после задержания заведующей
В детском саду отказываются комментировать, как обстоят дела в садике после задержания заведующей Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Сотрудники детского сада №546 в Екатеринбурге и родители подписывают петицию в поддержку Анны Гилевой — заведующей учреждения, обвиненной в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Об этом URA.RU рассказала мама одного из воспитанников.

«В родительском чате проходила информация о том, что в самом саду собирали подписи в адрес заведующей. Она хорошая женщина, сколько с ней ни общалась, адекватная», — поделилась собеседница.

Анну Гилеву задержали 6 июля. Заведующую обвинили в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Дело возбудили после смерти воспитанника учреждения Далера Бобиева. Мальчик воспитывался в семье опекунши Вероники Наумовой вместе с еще пятью детьми. Он умер в декабре 2022 года, но опекунша скрывала этот факт. Пропажу ребенка не заметили ни в детском саду, ни в службе опеки.

В самом учреждении не комментируют, какая атмосфера царит в детсаду
В самом учреждении не комментируют, какая атмосфера царит в детсаду
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Сотрудники детского сада №546 в Екатеринбурге и родители подписывают петицию в поддержку Анны Гилевой — заведующей учреждения, обвиненной в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Об этом URA.RU рассказала мама одного из воспитанников. «В родительском чате проходила информация о том, что в самом саду собирали подписи в адрес заведующей. Она хорошая женщина, сколько с ней ни общалась, адекватная», — поделилась собеседница. Анну Гилеву задержали 6 июля. Заведующую обвинили в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Дело возбудили после смерти воспитанника учреждения Далера Бобиева. Мальчик воспитывался в семье опекунши Вероники Наумовой вместе с еще пятью детьми. Он умер в декабре 2022 года, но опекунша скрывала этот факт. Пропажу ребенка не заметили ни в детском саду, ни в службе опеки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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