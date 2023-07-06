В поддержку заведующей сада, куда ходил погибший Далер Бобиев, создали петицию

06 июля 2023 в 18:13 Размер текста - 17 +

В детском саду отказываются комментировать, как обстоят дела в садике после задержания заведующей Фото: Илья Московец, URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Сотрудники детского сада №546 в Екатеринбурге и родители подписывают петицию в поддержку Анны Гилевой — заведующей учреждения, обвиненной в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Об этом URA.RU рассказала мама одного из воспитанников. «В родительском чате проходила информация о том, что в самом саду собирали подписи в адрес заведующей. Она хорошая женщина, сколько с ней ни общалась, адекватная», — поделилась собеседница. Анну Гилеву задержали 6 июля. Заведующую обвинили в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Дело возбудили после смерти воспитанника учреждения Далера Бобиева. Мальчик воспитывался в семье опекунши Вероники Наумовой вместе с еще пятью детьми. Он умер в декабре 2022 года, но опекунша скрывала этот факт. Пропажу ребенка не заметили ни в детском саду, ни в службе опеки. В самом учреждении не комментируют, какая атмосфера царит в детсаду Фото: Илья Московец, URA.RU

Сотрудники детского сада №546 в Екатеринбурге и родители подписывают петицию в поддержку Анны Гилевой — заведующей учреждения, обвиненной в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Об этом URA.RU рассказала мама одного из воспитанников. «В родительском чате проходила информация о том, что в самом саду собирали подписи в адрес заведующей. Она хорошая женщина, сколько с ней ни общалась, адекватная», — поделилась собеседница. Анну Гилеву задержали 6 июля. Заведующую обвинили в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Дело возбудили после смерти воспитанника учреждения Далера Бобиева. Мальчик воспитывался в семье опекунши Вероники Наумовой вместе с еще пятью детьми. Он умер в декабре 2022 года, но опекунша скрывала этот факт. Пропажу ребенка не заметили ни в детском саду, ни в службе опеки.