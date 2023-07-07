В Челябинской области расширили список дорог, закрытых для большегрузов

Миндортранс: на региональных челябинских трассах 8 и 9 июля введут запрет для большегрузов

Аномальная жара срывает перевозки в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дороги регионального значения в Челябинской области закрывают для большегрузного транспорта в дневное время 8 и 9 июля. Об этом сообщили URA.RU в министерстве транспорта региона. Такие же ограничения уже действуют на федеральных трассах.

«В связи с прогнозируемой дневной температурой воздуха 33-38 градусов вводится временное ограничение движения для транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов по спецразрешениям на автодорогах регионального значения с усовершенствованным покрытием. Ограничения будут действовать 8 и 9 июля с 8:00 до 20:00», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Запрет на движение большегрузов по федеральным трассам действует в Челябинской области с сегодняшнего дня. Он также продлится 8 и 9 июля, но с иным графиком — фурам придется остановиться с 12:00.

Согласно последним данным областного ЦГМС, в выходные 8 и 9 июля температура будет подниматься до 36 градусов. В понедельник, 10 июля, столбик термометра «доползет» до 40-градусной отметки. При этом осадков на Южном Урале не ожидается.