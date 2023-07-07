В Челябинской области расширили список дорог, закрытых для большегрузов

Миндортранс: на региональных челябинских трассах 8 и 9 июля введут запрет для большегрузов
© Служба новостей «URA.RU»
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Автодорога М5. Челябинск, фура, м5, автотранспорт, трасса м5, хребет уреньга, дорога
Аномальная жара срывает перевозки в Челябинской области Фото:

Дороги регионального значения в Челябинской области закрывают для большегрузного транспорта в дневное время 8 и 9 июля. Об этом сообщили URA.RU в министерстве транспорта региона. Такие же ограничения уже действуют на федеральных трассах.

«В связи с прогнозируемой дневной температурой воздуха 33-38 градусов вводится временное ограничение движения для транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов по спецразрешениям на автодорогах регионального значения с усовершенствованным покрытием. Ограничения будут действовать 8 и 9 июля с 8:00 до 20:00», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Запрет на движение большегрузов по федеральным трассам действует в Челябинской области с сегодняшнего дня. Он также продлится 8 и 9 июля, но с иным графиком — фурам придется остановиться с 12:00.

Согласно последним данным областного ЦГМС, в выходные 8 и 9 июля температура будет подниматься до 36 градусов. В понедельник, 10 июля, столбик термометра «доползет» до 40-градусной отметки. При этом осадков на Южном Урале не ожидается.

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Дороги регионального значения в Челябинской области закрывают для большегрузного транспорта в дневное время 8 и 9 июля. Об этом сообщили URA.RU в министерстве транспорта региона. Такие же ограничения уже действуют на федеральных трассах. «В связи с прогнозируемой дневной температурой воздуха 33-38 градусов вводится временное ограничение движения для транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов по спецразрешениям на автодорогах регионального значения с усовершенствованным покрытием. Ограничения будут действовать 8 и 9 июля с 8:00 до 20:00», — пояснили в пресс-службе ведомства. Запрет на движение большегрузов по федеральным трассам действует в Челябинской области с сегодняшнего дня. Он также продлится 8 и 9 июля, но с иным графиком — фурам придется остановиться с 12:00. Согласно последним данным областного ЦГМС, в выходные 8 и 9 июля температура будет подниматься до 36 градусов. В понедельник, 10 июля, столбик термометра «доползет» до 40-градусной отметки. При этом осадков на Южном Урале не ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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