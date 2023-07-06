06 июля 2023

Ограничения для грузовиков на дорогах Челябинской области продлятся три дня

© Служба новостей «URA.RU»
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Автодорога М5. Челябинск, фура, м5, автотранспорт, трасса м5, дорога
Три дня подряд фуры в Челябинской области не смогут передвигаться в жаркое время суток Фото:

Запрет на движение тяжелой техники и грузовиков по федеральным трассам в Челябинской области будет действовать днем 7, 8 и 9 июля. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“».

«В связи с неблагоприятными метеоявлениями (температура воздуха свыше 32 градусов) с 12:00 до 20:00 местного времени вводится временное ограничение движения для грузового транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов. Оно будет действовать 7, 8 и 9 июля», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Запрет распространяется на участки дорог:

  • федеральная трасса А-310 Челябинск — Троицк — граница с республикой Казахстан 16 км — 146 км;
  • федеральная трасса Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск 12 км — 465 км;
  • федеральная трасса «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск подъезд к Тюмени 0 км — 91 км;
  • федеральная трасса М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск 1548 км — 1871 км;
  • федеральная трасса М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к Екатеринбургу 11 км — 130 км.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные воздух в Челябинской области будет прогреваться почти до 40 градусов. При этом прекратятся дожди и грозы, приносившие прохладу в регион.

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Запрет на движение тяжелой техники и грузовиков по федеральным трассам в Челябинской области будет действовать днем 7, 8 и 9 июля. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «В связи с неблагоприятными метеоявлениями (температура воздуха свыше 32 градусов) с 12:00 до 20:00 местного времени вводится временное ограничение движения для грузового транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов. Оно будет действовать 7, 8 и 9 июля», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Запрет распространяется на участки дорог: По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные воздух в Челябинской области будет прогреваться почти до 40 градусов. При этом прекратятся дожди и грозы, приносившие прохладу в регион.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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