Ограничения для грузовиков на дорогах Челябинской области продлятся три дня

Запрет на движение тяжелой техники и грузовиков по федеральным трассам в Челябинской области будет действовать днем 7, 8 и 9 июля. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“».
«В связи с неблагоприятными метеоявлениями (температура воздуха свыше 32 градусов) с 12:00 до 20:00 местного времени вводится временное ограничение движения для грузового транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов. Оно будет действовать 7, 8 и 9 июля», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Запрет распространяется на участки дорог:
- федеральная трасса А-310 Челябинск — Троицк — граница с республикой Казахстан 16 км — 146 км;
- федеральная трасса Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск 12 км — 465 км;
- федеральная трасса «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск подъезд к Тюмени 0 км — 91 км;
- федеральная трасса М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск 1548 км — 1871 км;
- федеральная трасса М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к Екатеринбургу 11 км — 130 км.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные воздух в Челябинской области будет прогреваться почти до 40 градусов. При этом прекратятся дожди и грозы, приносившие прохладу в регион.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.