ХМАО планирует развивать беспилотную авиацию вместе с Москвой

Соглашения будут подписаны с Чувашской Республикой, Москвой, Сбербанком Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ханты-Мансийский автономный округ будет сотрудничать с Москвой в сфере развития беспилотной авиации и технологий в России. Соответствующее соглашение будет подписано с правительством столицы на выставке «ИННОПРОМ», которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.

«Ряд соглашений о сотрудничестве планирует подписать правительство Югры на полях международной промышленной выставки „ИННОПРОМ“, которая состоится с 10 по 13 июля в Екатеринбурге. В частности будет подписано соглашение с правительством Москвы о сотрудничестве в сфере развития беспилотных авиационных систем в Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства округа.

Уточняется, что стороны будут совместно развивать летно-испытательную инфраструктуру, производственную базу для изготовления БПЛА. А также сотрудничать в реализации учебных мероприятий по подготовке операторов дронов.

Кроме того, планируется подписание соглашения с кабинетом министров Чувашской Республики. Оно коснется вопросов экономической и социальной сферы. Также подготовлен документ о сотрудничестве со Сбербанком. Который устанавливает условия и порядок взаимодействия при оказании государственной помощи гражданам на основании социального контракта.

Ранее сообщалось, что правительство Ханты-Мансийского автономного округа и Томская область подписали план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве. Рабочая встреча глав регионов прошла в рамках Северного форума.