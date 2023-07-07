07 июля 2023
06 июля 2023

ХМАО планирует развивать беспилотную авиацию вместе с Москвой

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Комаровой с главами города и района. Сургут, комарова наталья
Соглашения будут подписаны с Чувашской Республикой, Москвой, Сбербанком Фото:

Ханты-Мансийский автономный округ будет сотрудничать с Москвой в сфере развития беспилотной авиации и технологий в России. Соответствующее соглашение будет подписано с правительством столицы на выставке «ИННОПРОМ», которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.

«Ряд соглашений о сотрудничестве планирует подписать правительство Югры на полях международной промышленной выставки „ИННОПРОМ“, которая состоится с 10 по 13 июля в Екатеринбурге. В частности будет подписано соглашение с правительством Москвы о сотрудничестве в сфере развития беспилотных авиационных систем в Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства округа.

Уточняется, что стороны будут совместно развивать летно-испытательную инфраструктуру, производственную базу для изготовления БПЛА. А также сотрудничать в реализации учебных мероприятий по подготовке операторов дронов.

Кроме того, планируется подписание соглашения с кабинетом министров Чувашской Республики. Оно коснется вопросов экономической и социальной сферы. Также подготовлен документ о сотрудничестве со Сбербанком. Который устанавливает условия и порядок взаимодействия при оказании государственной помощи гражданам на основании социального контракта.

Ранее сообщалось, что правительство Ханты-Мансийского автономного округа и Томская область подписали план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве. Рабочая встреча глав регионов прошла в рамках Северного форума.

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Ханты-Мансийский автономный округ будет сотрудничать с Москвой в сфере развития беспилотной авиации и технологий в России. Соответствующее соглашение будет подписано с правительством столицы на выставке «ИННОПРОМ», которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. «Ряд соглашений о сотрудничестве планирует подписать правительство Югры на полях международной промышленной выставки „ИННОПРОМ“, которая состоится с 10 по 13 июля в Екатеринбурге. В частности будет подписано соглашение с правительством Москвы о сотрудничестве в сфере развития беспилотных авиационных систем в Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства округа. Уточняется, что стороны будут совместно развивать летно-испытательную инфраструктуру, производственную базу для изготовления БПЛА. А также сотрудничать в реализации учебных мероприятий по подготовке операторов дронов. Кроме того, планируется подписание соглашения с кабинетом министров Чувашской Республики. Оно коснется вопросов экономической и социальной сферы. Также подготовлен документ о сотрудничестве со Сбербанком. Который устанавливает условия и порядок взаимодействия при оказании государственной помощи гражданам на основании социального контракта. Ранее сообщалось, что правительство Ханты-Мансийского автономного округа и Томская область подписали план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве. Рабочая встреча глав регионов прошла в рамках Северного форума.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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