Российские военные уничтожили места производства беспилотников на Украине

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ВКС России поразили места производства украинских беспилотников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВКС России поразили места производства украинских беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Ночью 15 июня Воздушно-космические силы России поразили места производства ударных беспилотных летательных аппаратов Украины», — сказал Конашенков в ходе брифинга. Цели были поражены ударом высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования.

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ВКС России поразили места производства украинских беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. «Ночью 15 июня Воздушно-космические силы России поразили места производства ударных беспилотных летательных аппаратов Украины», — сказал Конашенков в ходе брифинга. Цели были поражены ударом высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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