Российские военные уничтожили места производства беспилотников на Украине

ВКС России поразили места производства украинских беспилотников
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВКС России поразили места производства украинских беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«Ночью 15 июня Воздушно-космические силы России поразили места производства ударных беспилотных летательных аппаратов Украины», — сказал Конашенков в ходе брифинга. Цели были поражены ударом высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования.
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