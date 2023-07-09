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Пермяк отсудил ошибочно начисленные налоги

© Служба новостей «URA.RU»
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В налоговом органе пермяку вернуть средства отказались Фото:

Житель Перми через суд взыскал с федеральной налоговой службы 77,5 тысяч рублей излишне уплаченных налогов. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда города.

«Обязать ИФНС России по Свердловскому району Перми возвратить истцу из бюджета излишне уплаченный земельный налог с физических лиц в размере 77445 рублей», — говорится в решении. Также на орган легла обязанность по уплате госпошлины.

Истец является председателем одного из гаражно-строительных кооперативов. Он заявил в суде, что несколько лет платил налог на землю за участников кооператива. Через какое-то время он узнал, что по налогам у него имеется переплата, после чего он обратился в налоговый орган, чтобы вернуть часть средств. В ИНФС заявили, что с момента уплаты налога прошло более трех лет, и возврату он не подлежит. Тогда пермяк обратился в суд.

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Житель Перми через суд взыскал с федеральной налоговой службы 77,5 тысяч рублей излишне уплаченных налогов. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда города. «Обязать ИФНС России по Свердловскому району Перми возвратить истцу из бюджета излишне уплаченный земельный налог с физических лиц в размере 77445 рублей», — говорится в решении. Также на орган легла обязанность по уплате госпошлины. Истец является председателем одного из гаражно-строительных кооперативов. Он заявил в суде, что несколько лет платил налог на землю за участников кооператива. Через какое-то время он узнал, что по налогам у него имеется переплата, после чего он обратился в налоговый орган, чтобы вернуть часть средств. В ИНФС заявили, что с момента уплаты налога прошло более трех лет, и возврату он не подлежит. Тогда пермяк обратился в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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