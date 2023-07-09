09 июля 2023

Челябинскому губернатору на «Иннопроме» презентовали скоростные лифты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка полномочного представителя Президента Российской Федерации в УрФО Владимира Якушева и губернатора Алексея Текслера. Карабаш, текслер алексей
Алексей Текслер оценил разработки челябинских производителей Фото:
новость из сюжета
ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге

Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру 10 июля на выставке «Иннопром», открывшуюся в Екатеринбурге, представили новую разработку компании ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ» — скоростной лифт. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, техника способна развивать скорость до четырех метров в секунду.

«Главе региона представили инновационные лифты ООО ЧЛЗ „ВИТЧЕЛ“. Они развивают скорость до четырех метров в секунду», — сообщили в пресс-службе правительства области.

Также на стенде от региона представлены разработки завода «СпецАгрегат». Для зрителей выставлены экспонаты, аналогов которых нет в России.

Челябинские производители привезли на выставку такие образцы техники, как подметально-продувочная машина, модель комбинированной илососной каналопромывочной машины, источник бесперебойного питания, подвесной изолятор с аэродинамическим профилем и гидрофобным покрытием горячего прессования. Также на выставке есть возможность познакомиться с жидкотопливной блочной горелкой, низковольтными асинхронными электродвигателями, ракетно-космическим комплексом с многоразовой одноступенчатой ракетой-носителем, арктическим автобусом, комплексом экологического мониторинга и прогнозирования «Экомонитор» и другими образцами.

«Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. На выставке будут представлены разработки российских компаний.

Алексей Текслер оценил новые скоростные лифты
Алексей Текслер оценил новые скоростные лифты
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Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру 10 июля на выставке «Иннопром», открывшуюся в Екатеринбурге, представили новую разработку компании ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ» — скоростной лифт. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, техника способна развивать скорость до четырех метров в секунду. «Главе региона представили инновационные лифты ООО ЧЛЗ „ВИТЧЕЛ“. Они развивают скорость до четырех метров в секунду», — сообщили в пресс-службе правительства области. Также на стенде от региона представлены разработки завода «СпецАгрегат». Для зрителей выставлены экспонаты, аналогов которых нет в России. Челябинские производители привезли на выставку такие образцы техники, как подметально-продувочная машина, модель комбинированной илососной каналопромывочной машины, источник бесперебойного питания, подвесной изолятор с аэродинамическим профилем и гидрофобным покрытием горячего прессования. Также на выставке есть возможность познакомиться с жидкотопливной блочной горелкой, низковольтными асинхронными электродвигателями, ракетно-космическим комплексом с многоразовой одноступенчатой ракетой-носителем, арктическим автобусом, комплексом экологического мониторинга и прогнозирования «Экомонитор» и другими образцами. «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. На выставке будут представлены разработки российских компаний.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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