Алексей Текслер оценил разработки челябинских производителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге

Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру 10 июля на выставке «Иннопром», открывшуюся в Екатеринбурге, представили новую разработку компании ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ» — скоростной лифт. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, техника способна развивать скорость до четырех метров в секунду.

«Главе региона представили инновационные лифты ООО ЧЛЗ „ВИТЧЕЛ“. Они развивают скорость до четырех метров в секунду», — сообщили в пресс-службе правительства области.

Также на стенде от региона представлены разработки завода «СпецАгрегат». Для зрителей выставлены экспонаты, аналогов которых нет в России.

Челябинские производители привезли на выставку такие образцы техники, как подметально-продувочная машина, модель комбинированной илососной каналопромывочной машины, источник бесперебойного питания, подвесной изолятор с аэродинамическим профилем и гидрофобным покрытием горячего прессования. Также на выставке есть возможность познакомиться с жидкотопливной блочной горелкой, низковольтными асинхронными электродвигателями, ракетно-космическим комплексом с многоразовой одноступенчатой ракетой-носителем, арктическим автобусом, комплексом экологического мониторинга и прогнозирования «Экомонитор» и другими образцами.

« Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. На выставке будут представлены разработки российских компаний.

Алексей Текслер оценил новые скоростные лифты Фото: пресс-служба правительства Челябинской области