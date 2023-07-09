Пермские власти потратят миллионы рублей на поездки для VIP-пассажиров

Власти Пермского края за 4,9 млн рублей ищут подрядчика для перевозок сенатора и депутатов Госдумы РФ

На поездки для депутатов запланировано около пяти миллионов рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Администрация губернатора Пермского края объявила конкурс на оказание транспортных услуг по перевозке сенатора РФ и депутатов Госдумы на территории Перми и края. Начальная и максимальная цена контракта составляет около пяти миллионов рублей.

«Услуга по перевозке пассажиров легковым автомобильным транспортом, с водителем. Перевозка сенатора РФ и депутатов Госдумы Федерального собрания РФ. Начальная и максимальная цена контракта — 4,95 млн рублей. Периодичность оказания услуг — по разовым заявкам», — указано в техзадании в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ».

В документе уточняется, что услуги по перевозке пассажиров должны оказываться до 11 ноября 2025 года, независимо от дня недели и времени суток. Водителям необходимо иметь опрятный внешний вид и уметь ориентироваться в маршрутах движения автотранспорта на территории Перми и края. Прикамье в Совете Федерации представляют Алексей Пушков и Андрей Климов. В российской Госдуме регион представлен Антоном Немкиным, Романом Водяновым, Игорем Шубиным, Дмитрием Скривановым, Андреем Кузнецовым, Ириной Ивенских и Марией Дробот.

Ранее URA.RU рассказывало, что конкурс на оказание услуг по перевозке пассажиров машинами бизнес-класса объявило пермское казначейство. Также многомиллионные траты на перевозку депутатов запланировало краевое законодательное собрание.