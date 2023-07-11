Украинские паблики запустили слухи о наборе в армию РФ наркоманов и людей без документов

11 июля 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

В ВС РФ не могут служить люди с ВИЧ и наркозависимостью. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Информация о том, что в рядах вооруженных сил РФ проходят службу наркозависимые, новобранцы с тяжелыми заболеваниями и неопознанные лица без документов, является недостоверной. Об этом URA.RU заявил военный эксперт Михаил Тимошенко. В украинских пабликах начала распространяться информация о том, что Россия якобы набирает на армейскую службу наркозависимых, людей с тяжелыми заболеваниями и лиц без документов. Но эти данные оказались ложными. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. «Как возможно поставить в строй людей, у которых нет личных документов, подтверждающих, что это Иванов Иван Иванович. Это раз. Во-вторых, граждан с гепатитом, ВИЧ-инфекцией, с инвалидностью никак не могут призвать. Если человек не проходит в категорию годных по заболеваниям, как он может служить? А наркотики вообще исключены», — заявил агентству полковник в отставке Михаил Тимошенко. Слова военного эксперта подтверждаются постановлением правительства РФ №565 «Об утверждении положения о военно-врачебной экспертизе», а также указом президента Российской Федерации от 14.11.2022 № 823. В документах говорится, что служить не могут люди с инвалидностью, ВИЧ-инфекцией, злокачественными новообразованиями и целым рядом других недугов. Наркозависимые также не могут попасть в Вооруженные силы РФ. То же самое касается людей без документа, подтверждающего личность. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Информация о том, что в рядах вооруженных сил РФ проходят службу наркозависимые, новобранцы с тяжелыми заболеваниями и неопознанные лица без документов, является недостоверной. Об этом URA.RU заявил военный эксперт Михаил Тимошенко. В украинских пабликах начала распространяться информация о том, что Россия якобы набирает на армейскую службу наркозависимых, людей с тяжелыми заболеваниями и лиц без документов. Но эти данные оказались ложными. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. «Как возможно поставить в строй людей, у которых нет личных документов, подтверждающих, что это Иванов Иван Иванович. Это раз. Во-вторых, граждан с гепатитом, ВИЧ-инфекцией, с инвалидностью никак не могут призвать. Если человек не проходит в категорию годных по заболеваниям, как он может служить? А наркотики вообще исключены», — заявил агентству полковник в отставке Михаил Тимошенко. Слова военного эксперта подтверждаются постановлением правительства РФ №565 «Об утверждении положения о военно-врачебной экспертизе», а также указом президента Российской Федерации от 14.11.2022 № 823. В документах говорится, что служить не могут люди с инвалидностью, ВИЧ-инфекцией, злокачественными новообразованиями и целым рядом других недугов. Наркозависимые также не могут попасть в Вооруженные силы РФ. То же самое касается людей без документа, подтверждающего личность.