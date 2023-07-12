«Известия»: муниципальные спорткомплексы хотят передать в частные руки

13 июля 2023 в 03:05 Размер текста - 17 +

Ученикам спортшкол позволят часть времени пользоваться комплексами бесплатно Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Муниципальные спортивные объекты могут быть переданы в управление бизнесу. Такую идею предложило Национальное фитнес-сообщество (НФС). Минспорт РФ инициативу поддержало. «Реализовать инициативу предлагается в формате государственно-частного партнерства или концессии. Но ученикам спортшкол стоит разрешить часть времени пользоваться комплексами бесплатно», — отмечается в письме премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. На документ ссылаются «Известия». Представители бизнеса отмечают, что частичное администрирование даст возможность снизить расходы муниципальных бюджетов на содержание инфраструктуры, а также повысит привлекательность спортшкол для населения. Как отмечается в письме, местные бюджеты на эксплуатацию спортивной инфраструктуры направляют примерно 60 млрд рублей ежегодно. НФС предлагает реализовать свою идею в 10 объектах на территории 10 регионов.

Муниципальные спортивные объекты могут быть переданы в управление бизнесу. Такую идею предложило Национальное фитнес-сообщество (НФС). Минспорт РФ инициативу поддержало. «Реализовать инициативу предлагается в формате государственно-частного партнерства или концессии. Но ученикам спортшкол стоит разрешить часть времени пользоваться комплексами бесплатно», — отмечается в письме премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. На документ ссылаются «Известия». Представители бизнеса отмечают, что частичное администрирование даст возможность снизить расходы муниципальных бюджетов на содержание инфраструктуры, а также повысит привлекательность спортшкол для населения. Как отмечается в письме, местные бюджеты на эксплуатацию спортивной инфраструктуры направляют примерно 60 млрд рублей ежегодно. НФС предлагает реализовать свою идею в 10 объектах на территории 10 регионов.