12 июля 2023

«Известия»: муниципальные спорткомплексы хотят передать в частные руки

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Открытие спорткомплекса Пионер. Сургут, боевые искусства, карате, спортшкола
Ученикам спортшкол позволят часть времени пользоваться комплексами бесплатно Фото:

Муниципальные спортивные объекты могут быть переданы в управление бизнесу. Такую идею предложило Национальное фитнес-сообщество (НФС). Минспорт РФ инициативу поддержало.

«Реализовать инициативу предлагается в формате государственно-частного партнерства или концессии. Но ученикам спортшкол стоит разрешить часть времени пользоваться комплексами бесплатно», — отмечается в письме премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. На документ ссылаются «Известия».

Представители бизнеса отмечают, что частичное администрирование даст возможность снизить расходы муниципальных бюджетов на содержание инфраструктуры, а также повысит привлекательность спортшкол для населения. Как отмечается в письме, местные бюджеты на эксплуатацию спортивной инфраструктуры направляют примерно 60 млрд рублей ежегодно. НФС предлагает реализовать свою идею в 10 объектах на территории 10 регионов.

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Муниципальные спортивные объекты могут быть переданы в управление бизнесу. Такую идею предложило Национальное фитнес-сообщество (НФС). Минспорт РФ инициативу поддержало. «Реализовать инициативу предлагается в формате государственно-частного партнерства или концессии. Но ученикам спортшкол стоит разрешить часть времени пользоваться комплексами бесплатно», — отмечается в письме премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. На документ ссылаются «Известия». Представители бизнеса отмечают, что частичное администрирование даст возможность снизить расходы муниципальных бюджетов на содержание инфраструктуры, а также повысит привлекательность спортшкол для населения. Как отмечается в письме, местные бюджеты на эксплуатацию спортивной инфраструктуры направляют примерно 60 млрд рублей ежегодно. НФС предлагает реализовать свою идею в 10 объектах на территории 10 регионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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