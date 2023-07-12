Для поиска тела пропавшей туристки на озере Тургояк (Челябинская область) спасатели начали использовать картплоттер. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона, женщину разыскивают уже третий день.
«Картплоттер — это эхолот со встроенным навигатором, который позволяет не только исследовать рельеф дна, но и одновременно использовать навигационные карты водоема. Группировка спасателей ПСС Челябинской области на озере Тургояк была усилена именно этим прибором», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.
Там отметили, что женщину ищут уже третий день. В поиске участвуют спасатели из Миасса, Златоуста, Челябинска. Озеро обследуют с воды и под водой.
С помощью картплоттера спасатели узнают особенности рельефа дна, глубины водоема, а встроенный навигатор, позволяет с высокой точностью определять координаты объектов, находящихся под водой вне поля зрения человека.
Фото: Пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области
Для поиска тела пропавшей туристки на озере Тургояк (Челябинская область) спасатели начали использовать картплоттер. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона, женщину разыскивают уже третий день. «Картплоттер — это эхолот со встроенным навигатором, который позволяет не только исследовать рельеф дна, но и одновременно использовать навигационные карты водоема. Группировка спасателей ПСС Челябинской области на озере Тургояк была усилена именно этим прибором», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона. Там отметили, что женщину ищут уже третий день. В поиске участвуют спасатели из Миасса, Златоуста, Челябинска. Озеро обследуют с воды и под водой.