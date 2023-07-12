12 июля 2023

Для поиска тела пропавшей на челябинском озере туристки привлекли спецоборудование. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели третий день обследуют акваторию озера Тургояк Фото:

Для поиска тела пропавшей туристки на озере Тургояк (Челябинская область) спасатели начали использовать картплоттер. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона, женщину разыскивают уже третий день.

«Картплоттер — это эхолот со встроенным навигатором, который позволяет не только исследовать рельеф дна, но и одновременно использовать навигационные карты водоема. Группировка спасателей ПСС Челябинской области на озере Тургояк была усилена именно этим прибором», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.

Там отметили, что женщину ищут уже третий день. В поиске участвуют спасатели из Миасса, Златоуста, Челябинска. Озеро обследуют с воды и под водой.

С помощью картплоттера спасатели узнают особенности рельефа дна, глубины водоема, а встроенный навигатор, позволяет с высокой точностью определять координаты объектов, находящихся под водой вне поля зрения человека.
С помощью картплоттера спасатели узнают особенности рельефа дна, глубины водоема, а встроенный навигатор, позволяет с высокой точностью определять координаты объектов, находящихся под водой вне поля зрения человека.
Фото:

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Для поиска тела пропавшей туристки на озере Тургояк (Челябинская область) спасатели начали использовать картплоттер. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона, женщину разыскивают уже третий день. «Картплоттер — это эхолот со встроенным навигатором, который позволяет не только исследовать рельеф дна, но и одновременно использовать навигационные карты водоема. Группировка спасателей ПСС Челябинской области на озере Тургояк была усилена именно этим прибором», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона. Там отметили, что женщину ищут уже третий день. В поиске участвуют спасатели из Миасса, Златоуста, Челябинска. Озеро обследуют с воды и под водой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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