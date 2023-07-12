Спасатели третий день обследуют акваторию озера Тургояк Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Для поиска тела пропавшей туристки на озере Тургояк (Челябинская область) спасатели начали использовать картплоттер. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона, женщину разыскивают уже третий день.

«Картплоттер — это эхолот со встроенным навигатором, который позволяет не только исследовать рельеф дна, но и одновременно использовать навигационные карты водоема. Группировка спасателей ПСС Челябинской области на озере Тургояк была усилена именно этим прибором», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.

Там отметили, что женщину ищут уже третий день. В поиске участвуют спасатели из Миасса, Златоуста, Челябинска. Озеро обследуют с воды и под водой.