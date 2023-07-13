Куйвашев предложил погорельцам Шайдурихи варианты решения их проблем

Погорельцам Шайдурихи выплатят компенсацию и восстановят дома
© Служба новостей «URA.RU»
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ПГТ Сосьва после пожара. Свердловская область, куйвашев евгений
Погорельцы из Шайдурихи получат материальную компенсацию Фото:
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Пожары в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил погорельцам Шайдурихи выплатить компенсацию за сгоревшие строения либо дождаться их восстановления. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

«У нас есть возможность выплатить компенсацию. Стоимость квадратного метра в Шайдурихи — 54 тысяч рублей. Будете либо получать компенсацию, либо будем дальше двигаться по восстановлению построек. Кому негде жить, администрация обязательно найдет маневренный фонд, чтобы прожить до полного восстановления», — передает корреспондент агентства слова Евгения Куйвашева.

Также губернатор Свердловской области заручился приехать к погорельцам повторно. «Я обязательно приеду еще раз сюда (Шайдуриху) через 2-3 недели. Мы будем конкретно по каждой семье разговаривать и разбираться», — добавил он.

Пожар в Шайдурихе произошел вечером 13 июля. Огонь уничтожил 41 строение и унес жизнь местной жительницы. Возгорание произошло из-за лесного пожара, который перекинулся на дома. В настоящее время погорельцам оказывается поддержка.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил погорельцам Шайдурихи выплатить компенсацию за сгоревшие строения либо дождаться их восстановления. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «У нас есть возможность выплатить компенсацию. Стоимость квадратного метра в Шайдурихи — 54 тысяч рублей. Будете либо получать компенсацию, либо будем дальше двигаться по восстановлению построек. Кому негде жить, администрация обязательно найдет маневренный фонд, чтобы прожить до полного восстановления», — передает корреспондент агентства слова Евгения Куйвашева. Также губернатор Свердловской области заручился приехать к погорельцам повторно. «Я обязательно приеду еще раз сюда (Шайдуриху) через 2-3 недели. Мы будем конкретно по каждой семье разговаривать и разбираться», — добавил он. Пожар в Шайдурихе произошел вечером 13 июля. Огонь уничтожил 41 строение и унес жизнь местной жительницы. Возгорание произошло из-за лесного пожара, который перекинулся на дома. В настоящее время погорельцам оказывается поддержка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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