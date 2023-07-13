Куйвашев предложил погорельцам Шайдурихи варианты решения их проблем

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил погорельцам Шайдурихи выплатить компенсацию за сгоревшие строения либо дождаться их восстановления. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.
«У нас есть возможность выплатить компенсацию. Стоимость квадратного метра в Шайдурихи — 54 тысяч рублей. Будете либо получать компенсацию, либо будем дальше двигаться по восстановлению построек. Кому негде жить, администрация обязательно найдет маневренный фонд, чтобы прожить до полного восстановления», — передает корреспондент агентства слова Евгения Куйвашева.
Также губернатор Свердловской области заручился приехать к погорельцам повторно. «Я обязательно приеду еще раз сюда (Шайдуриху) через 2-3 недели. Мы будем конкретно по каждой семье разговаривать и разбираться», — добавил он.
Пожар в Шайдурихе произошел вечером 13 июля. Огонь уничтожил 41 строение и унес жизнь местной жительницы. Возгорание произошло из-за лесного пожара, который перекинулся на дома. В настоящее время погорельцам оказывается поддержка.
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