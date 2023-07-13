В село Шайдуриха отправили две тонны продуктов и воды. Фото

13 июля 2023 в 14:47 Размер текста - 17 +

Благотворители отправили гуманитарную помощь погорельцам Фото: Фонд святой Екатерины новость из сюжета Пожары в Свердловской области Машины с гуманитарной помощью от Фонда святой Екатерины отправились из Екатеринбурга в Шайдуриху, где ночью 13 июля в крупном пожаре сгорели больше 40 строений. Погорельцам везут две тонны продуктов и питьевой воды, рассказали URA.RU в пресс-службе Фонда. «Мы с утра общаемся с жителями села. Учредители Фонда святой Екатерины уже направили сюда то, что нужно в первую очередь, — это еда и вода. Сейчас через штаб собираем запросы на медикаменты и те необходимые вещи, которые помогут в безопасности пережить этот тяжелый для села момент», — говорит директор Фонда Александр Андреев. В первой партии гуманитарной помощи — две тонны продуктов и чистой питьевой воды, к вечеру в лагерь временного пребывания погорельцев привезут 50 газовых плит и 250 баллонов с газом для полевых кухонь. Кроме этого Фонд святой Екатерины и благотворительный проект «Вещь добра» направят пострадавшим две тонны одежды, подушек и одеял. Свердловский поселок Шайдуриха начал полыхать вечером 12 июля. Возгорание началось на территории местной турбазы. В огне сгорело 41 строение, погибла одна пенсионерка, двое пострадали. По предварительным данным, очаг возгорания находился в пойме местной реки — в камышах. В Шайдуриху везут еду и чистую воду Фото: Фонд святой Екатерины Сотрудники Фонда не первый раз помогают свердловчанам, попавшим в трудную ситуацию Фото: Фонд святой Екатерины

Машины с гуманитарной помощью от Фонда святой Екатерины отправились из Екатеринбурга в Шайдуриху, где ночью 13 июля в крупном пожаре сгорели больше 40 строений. Погорельцам везут две тонны продуктов и питьевой воды, рассказали URA.RU в пресс-службе Фонда. «Мы с утра общаемся с жителями села. Учредители Фонда святой Екатерины уже направили сюда то, что нужно в первую очередь, — это еда и вода. Сейчас через штаб собираем запросы на медикаменты и те необходимые вещи, которые помогут в безопасности пережить этот тяжелый для села момент», — говорит директор Фонда Александр Андреев. В первой партии гуманитарной помощи — две тонны продуктов и чистой питьевой воды, к вечеру в лагерь временного пребывания погорельцев привезут 50 газовых плит и 250 баллонов с газом для полевых кухонь. Кроме этого Фонд святой Екатерины и благотворительный проект «Вещь добра» направят пострадавшим две тонны одежды, подушек и одеял. Свердловский поселок Шайдуриха начал полыхать вечером 12 июля. Возгорание началось на территории местной турбазы. В огне сгорело 41 строение, погибла одна пенсионерка, двое пострадали. По предварительным данным, очаг возгорания находился в пойме местной реки — в камышах.