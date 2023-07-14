Погорельцам свердловской Шайдурихи выплачивают по 10 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия пожара в селе Шайдуриха. Свердловская область, последствия пожара, село шайдуриха
Пожар в Шайдурихе уничтожил больше 40 построек Фото:

Пострадавшим при мощном пожаре в свердловском селе Шайдуриха (Невьянский район) выплачивают по десять тысяч рублей — в единовременном порядке. Об этом рассказали в областном департаменте информполитики.

«Сотрудники минсоцзащиты и волонтеры помогают погорельцам восстановить документы и оказывают бесплатную юридическую помощь, связанную с оформлением социальных выплат. Единовременная денежная выплата в 10000 рублей на первоочередные нужды произведена уже 19 жителям. Средства будут направляться погорельцам по мере оформления ими заявлений. Другие выплаты производятся по итогам подготовки социальных паспортов», — говорится в сообщении.

Пожар, охвативший Шайдуриху вечером 12 июля, уничтожил 41 строение. Днем 13-го в село приезжал губернатор Евгений Куйвашев, у него состоялся эмоциональный разговор с местными жителями. Глава региона среди прочего пообещал, что у каждого погорельца будет выбор: получить компенсацию за сгоревшее имущество или дождаться его восстановления.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пострадавшим при мощном пожаре в свердловском селе Шайдуриха (Невьянский район) выплачивают по десять тысяч рублей — в единовременном порядке. Об этом рассказали в областном департаменте информполитики. «Сотрудники минсоцзащиты и волонтеры помогают погорельцам восстановить документы и оказывают бесплатную юридическую помощь, связанную с оформлением социальных выплат. Единовременная денежная выплата в 10000 рублей на первоочередные нужды произведена уже 19 жителям. Средства будут направляться погорельцам по мере оформления ими заявлений. Другие выплаты производятся по итогам подготовки социальных паспортов», — говорится в сообщении. Пожар, охвативший Шайдуриху вечером 12 июля, уничтожил 41 строение. Днем 13-го в село приезжал губернатор Евгений Куйвашев, у него состоялся эмоциональный разговор с местными жителями. Глава региона среди прочего пообещал, что у каждого погорельца будет выбор: получить компенсацию за сгоревшее имущество или дождаться его восстановления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...