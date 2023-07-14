Погорельцам свердловской Шайдурихи выплачивают по 10 тысяч рублей

14 июля 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

Пожар в Шайдурихе уничтожил больше 40 построек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пострадавшим при мощном пожаре в свердловском селе Шайдуриха (Невьянский район) выплачивают по десять тысяч рублей — в единовременном порядке. Об этом рассказали в областном департаменте информполитики. «Сотрудники минсоцзащиты и волонтеры помогают погорельцам восстановить документы и оказывают бесплатную юридическую помощь, связанную с оформлением социальных выплат. Единовременная денежная выплата в 10000 рублей на первоочередные нужды произведена уже 19 жителям. Средства будут направляться погорельцам по мере оформления ими заявлений. Другие выплаты производятся по итогам подготовки социальных паспортов», — говорится в сообщении. Пожар, охвативший Шайдуриху вечером 12 июля, уничтожил 41 строение. Днем 13-го в село приезжал губернатор Евгений Куйвашев, у него состоялся эмоциональный разговор с местными жителями. Глава региона среди прочего пообещал, что у каждого погорельца будет выбор: получить компенсацию за сгоревшее имущество или дождаться его восстановления.

Пострадавшим при мощном пожаре в свердловском селе Шайдуриха (Невьянский район) выплачивают по десять тысяч рублей — в единовременном порядке. Об этом рассказали в областном департаменте информполитики. «Сотрудники минсоцзащиты и волонтеры помогают погорельцам восстановить документы и оказывают бесплатную юридическую помощь, связанную с оформлением социальных выплат. Единовременная денежная выплата в 10000 рублей на первоочередные нужды произведена уже 19 жителям. Средства будут направляться погорельцам по мере оформления ими заявлений. Другие выплаты производятся по итогам подготовки социальных паспортов», — говорится в сообщении. Пожар, охвативший Шайдуриху вечером 12 июля, уничтожил 41 строение. Днем 13-го в село приезжал губернатор Евгений Куйвашев, у него состоялся эмоциональный разговор с местными жителями. Глава региона среди прочего пообещал, что у каждого погорельца будет выбор: получить компенсацию за сгоревшее имущество или дождаться его восстановления.