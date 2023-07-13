13 июля 2023

В Озерске задержали мужчину, открывшего стрельбу по школьникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину задержали по месту жительства Фото:

В Озерске (Челябинская область) сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего стрельбу по школьникам в продуктовом магазине «Пятерочка». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, оружие у мужчины изъяли.

«Сотрудниками полиции установлен подозреваемый. Он был задержан по месту жительства, аэрозольный пистолет (безлицензионное оружие) изъят и направлен на экспертизу», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В ведомстве отметили, что мужчину доставили в дежурную часть. Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Местный житель начал стрелять по школьникам в супермаркете. Дети получили травмы глаз и были вынуждены обратиться за помощью к врачам.

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В Озерске (Челябинская область) сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего стрельбу по школьникам в продуктовом магазине «Пятерочка». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, оружие у мужчины изъяли. «Сотрудниками полиции установлен подозреваемый. Он был задержан по месту жительства, аэрозольный пистолет (безлицензионное оружие) изъят и направлен на экспертизу», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В ведомстве отметили, что мужчину доставили в дежурную часть. Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. Местный житель начал стрелять по школьникам в супермаркете. Дети получили травмы глаз и были вынуждены обратиться за помощью к врачам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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