В Озерске задержали мужчину, открывшего стрельбу по школьникам

В Озерске (Челябинская область) сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего стрельбу по школьникам в продуктовом магазине «Пятерочка». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, оружие у мужчины изъяли.
«Сотрудниками полиции установлен подозреваемый. Он был задержан по месту жительства, аэрозольный пистолет (безлицензионное оружие) изъят и направлен на экспертизу», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
В ведомстве отметили, что мужчину доставили в дежурную часть. Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
Местный житель начал стрелять по школьникам в супермаркете. Дети получили травмы глаз и были вынуждены обратиться за помощью к врачам.
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