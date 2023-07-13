В Озерске задержали мужчину, открывшего стрельбу по школьникам

14 июля 2023 в 15:24 Размер текста - 17 +

Мужчину задержали по месту жительства Фото: Анна Майорова © URA.RU В Озерске (Челябинская область) сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего стрельбу по школьникам в продуктовом магазине «Пятерочка». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, оружие у мужчины изъяли. «Сотрудниками полиции установлен подозреваемый. Он был задержан по месту жительства, аэрозольный пистолет (безлицензионное оружие) изъят и направлен на экспертизу», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В ведомстве отметили, что мужчину доставили в дежурную часть. Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. Местный житель начал стрелять по школьникам в супермаркете. Дети получили травмы глаз и были вынуждены обратиться за помощью к врачам.

В Озерске (Челябинская область) сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего стрельбу по школьникам в продуктовом магазине «Пятерочка». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, оружие у мужчины изъяли. «Сотрудниками полиции установлен подозреваемый. Он был задержан по месту жительства, аэрозольный пистолет (безлицензионное оружие) изъят и направлен на экспертизу», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В ведомстве отметили, что мужчину доставили в дежурную часть. Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. Местный житель начал стрелять по школьникам в супермаркете. Дети получили травмы глаз и были вынуждены обратиться за помощью к врачам.