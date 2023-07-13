13 июля 2023

У озера под Нижневартовском дети нашли труп мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Общественные слушания НСД. Нижневартовск, нашивка, шеврон, полиция
Полиция устанавливает личность умершего Фото:

В Нижневартовске на берегу озера Комсомольское в районе базы отдыха «Клеопатра» найден труп мужчины. Об этом сообщает городская группа «Дежурный по городу_Нижневартовск» в социальной сети «Вконтакте».

«Под вечер, на Комсомольском озере, в районе „Клеопатры“, дети нашли труп мужчины на берегу. Ведутся следственные мероприятия», — говорится в сообщении.

В УМВД по ХМАО-Югре URA.RU подтвердили, что мужчина действительно скончался на берегу озера. Признаков насильственной смерти нет, пояснила в беседе с агентством руководитель пресс-службы ведомства Ольга Абмайкина. «Предварительно биологическая смерть. Мужчина сильно в возрасте, по всей видимости рыбачил на берегу. Сейчас проводится проверка», — уточнила Абмайкина.

Известно, что у мужчины при себе нет никаких документов, В настоящий момент полиция устанавливает его личность.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске на берегу озера Комсомольское в районе базы отдыха «Клеопатра» найден труп мужчины. Об этом сообщает городская группа «Дежурный по городу_Нижневартовск» в социальной сети «Вконтакте». «Под вечер, на Комсомольском озере, в районе „Клеопатры“, дети нашли труп мужчины на берегу. Ведутся следственные мероприятия», — говорится в сообщении. В УМВД по ХМАО-Югре URA.RU подтвердили, что мужчина действительно скончался на берегу озера. Признаков насильственной смерти нет, пояснила в беседе с агентством руководитель пресс-службы ведомства Ольга Абмайкина. «Предварительно биологическая смерть. Мужчина сильно в возрасте, по всей видимости рыбачил на берегу. Сейчас проводится проверка», — уточнила Абмайкина. Известно, что у мужчины при себе нет никаких документов, В настоящий момент полиция устанавливает его личность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...