У озера под Нижневартовском дети нашли труп мужчины

Полиция устанавливает личность умершего Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Нижневартовске на берегу озера Комсомольское в районе базы отдыха «Клеопатра» найден труп мужчины. Об этом сообщает городская группа «Дежурный по городу_Нижневартовск» в социальной сети «Вконтакте».

«Под вечер, на Комсомольском озере, в районе „Клеопатры“, дети нашли труп мужчины на берегу. Ведутся следственные мероприятия», — говорится в сообщении.

В УМВД по ХМАО-Югре URA.RU подтвердили, что мужчина действительно скончался на берегу озера. Признаков насильственной смерти нет, пояснила в беседе с агентством руководитель пресс-службы ведомства Ольга Абмайкина. «Предварительно биологическая смерть. Мужчина сильно в возрасте, по всей видимости рыбачил на берегу. Сейчас проводится проверка», — уточнила Абмайкина.

Известно, что у мужчины при себе нет никаких документов, В настоящий момент полиция устанавливает его личность.