Зам Шойгу встретился с бойцами из ХМАО, которые жаловались на командира

16 июля 2023 в 19:53 Размер текста - 17 +

Встреча состоялась после обращения губернатора Комаровой в минобороны с просьбой разобраться в ситуации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заместитель министра обороны генерал-полковник Виктор Горемыкин встретился с военнослужащими из Ханты-Мансийского автономного округа, которые жаловались на командира. Встреча состоялась после обращения губернатора Натальи Комаровой в Минобороны с просьбой разобраться в ситуации. «Бойцы жаловались на неуставное отношение со стороны командира, в том числе имели место угрозы расправы. Губернатор ХМАО Наталья Комарова обратилась в Минобороны для разрешения ситуации. Горемыкин в зоне СВО встретился с бойцами полка 1307 и обозначил ряд кадровых решений в связи со сложившейся ситуацией», — сообщает агентство «РБК Тюмень» со ссылкой на пресс-службу окружного правительства. Эту информацию передал председатель окружного гумкорпуса Эдуард Логинов. Он также по поручению властей округа прибыл в зону спецоперации для проведения проверки. Логинов сообщил также, что генерал-полковник дал распоряжения относительно соблюдения отпускного графика бойцов.

Заместитель министра обороны генерал-полковник Виктор Горемыкин встретился с военнослужащими из Ханты-Мансийского автономного округа, которые жаловались на командира. Встреча состоялась после обращения губернатора Натальи Комаровой в Минобороны с просьбой разобраться в ситуации. «Бойцы жаловались на неуставное отношение со стороны командира, в том числе имели место угрозы расправы. Губернатор ХМАО Наталья Комарова обратилась в Минобороны для разрешения ситуации. Горемыкин в зоне СВО встретился с бойцами полка 1307 и обозначил ряд кадровых решений в связи со сложившейся ситуацией», — сообщает агентство «РБК Тюмень» со ссылкой на пресс-службу окружного правительства. Эту информацию передал председатель окружного гумкорпуса Эдуард Логинов. Он также по поручению властей округа прибыл в зону спецоперации для проведения проверки. Логинов сообщил также, что генерал-полковник дал распоряжения относительно соблюдения отпускного графика бойцов.