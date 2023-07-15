Зам Шойгу встретился с бойцами из ХМАО, которые жаловались на командира

Заместитель министра обороны генерал-полковник Виктор Горемыкин встретился с военнослужащими из Ханты-Мансийского автономного округа, которые жаловались на командира. Встреча состоялась после обращения губернатора Натальи Комаровой в Минобороны с просьбой разобраться в ситуации.
«Бойцы жаловались на неуставное отношение со стороны командира, в том числе имели место угрозы расправы. Губернатор ХМАО Наталья Комарова обратилась в Минобороны для разрешения ситуации. Горемыкин в зоне СВО встретился с бойцами полка 1307 и обозначил ряд кадровых решений в связи со сложившейся ситуацией», — сообщает агентство «РБК Тюмень» со ссылкой на пресс-службу окружного правительства.
Эту информацию передал председатель окружного гумкорпуса Эдуард Логинов. Он также по поручению властей округа прибыл в зону спецоперации для проведения проверки. Логинов сообщил также, что генерал-полковник дал распоряжения относительно соблюдения отпускного графика бойцов.
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