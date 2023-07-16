Политолог оценил предсказания Запада для России

Политолог Кургинян: на Западе так хотят ослабления России, что не видят реальности

17 июля 2023 в 02:50 Размер текста - 17 +

Политолог заявил, что Запад «ведет себя неадекватно» Фото: Анна Майорова © URA.RU Западные политологи, которые предрекают России смуту и ослабление в результате мятежа бизнесмена Евгения Пригожина, ведут себя неадекватно. Об этом заявил философ, политолог и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. По его мнению, на Западе так хотят ослабления России, что «видят эти признаки везде, не замечая реальности». «Дорогие западники, уважаемые „умники“. Россия не впервые переживает такой процесс, она переживала его столетиями. Если вы думаете, что что-то пошатнется, то вы очень-очень глупые. Либо вам так чего-то хочется, что вы видите это во всем», — заявил Кургинян в программе «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда». Ранее в МИД РФ заявили, что решения НАТО приводят к разрушению государств, терроризму, гибели мирного населения и другим негативным последствиям. Как говорится в сообщении, итоги саммита указывают на то, что организация вернулась к схемам «холодной войны».

Западные политологи, которые предрекают России смуту и ослабление в результате мятежа бизнесмена Евгения Пригожина, ведут себя неадекватно. Об этом заявил философ, политолог и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. По его мнению, на Западе так хотят ослабления России, что «видят эти признаки везде, не замечая реальности». «Дорогие западники, уважаемые „умники“. Россия не впервые переживает такой процесс, она переживала его столетиями. Если вы думаете, что что-то пошатнется, то вы очень-очень глупые. Либо вам так чего-то хочется, что вы видите это во всем», — заявил Кургинян в программе «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда». Ранее в МИД РФ заявили, что решения НАТО приводят к разрушению государств, терроризму, гибели мирного населения и другим негативным последствиям. Как говорится в сообщении, итоги саммита указывают на то, что организация вернулась к схемам «холодной войны».