Директор челябинского Камерного театра покидает свой пост, его место займет телеведущий ОТВ

Главный режиссер челябинского Камерного театра Илья Коломейский 17 июля покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба театра. Руководителем станет телеведущий ОТВ Павел Михайлов.
«Сегодня его последний день работы в качестве руководителя коллектива. Коломейский возглавлял театр на протяжении девяти лет, с мая 2014 года», — рассказали в пресс-службе театра.
При участии Коломейских команда театра добилась заметных результатов. Он организовал ремонт здания, провел техническое переоснащение. Также при нем активно заработала театральная галерея, в которой проходили самые разнообразные мероприятия от кукольной выставки до пластических перформансов.
По данным URA.RU, его место займет телеведущий телеканала ОТВ Павел Михайлов. С телеканала он уже уволился. Михайлов закончил Челябинскую академию культуры и искусств по специальности «актер и режиссер». На звонок URA.RU он не ответил.
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