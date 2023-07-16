Директор челябинского Камерного театра покидает свой пост, его место займет телеведущий ОТВ

Директором Челябинского Камерного театра станет телеведущий Павел Михайлов

17 июля 2023 в 09:34 Размер текста - 17 +

Илья Коломейских передал свой пост Павлу Михайлову Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главный режиссер челябинского Камерного театра Илья Коломейский 17 июля покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба театра. Руководителем станет телеведущий ОТВ Павел Михайлов. «Сегодня его последний день работы в качестве руководителя коллектива. Коломейский возглавлял театр на протяжении девяти лет, с мая 2014 года», — рассказали в пресс-службе театра. При участии Коломейских команда театра добилась заметных результатов. Он организовал ремонт здания, провел техническое переоснащение. Также при нем активно заработала театральная галерея, в которой проходили самые разнообразные мероприятия от кукольной выставки до пластических перформансов. По данным URA.RU, его место займет телеведущий телеканала ОТВ Павел Михайлов. С телеканала он уже уволился. Михайлов закончил Челябинскую академию культуры и искусств по специальности «актер и режиссер». На звонок URA.RU он не ответил.

Главный режиссер челябинского Камерного театра Илья Коломейский 17 июля покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба театра. Руководителем станет телеведущий ОТВ Павел Михайлов. «Сегодня его последний день работы в качестве руководителя коллектива. Коломейский возглавлял театр на протяжении девяти лет, с мая 2014 года», — рассказали в пресс-службе театра. При участии Коломейских команда театра добилась заметных результатов. Он организовал ремонт здания, провел техническое переоснащение. Также при нем активно заработала театральная галерея, в которой проходили самые разнообразные мероприятия от кукольной выставки до пластических перформансов. По данным URA.RU, его место займет телеведущий телеканала ОТВ Павел Михайлов. С телеканала он уже уволился. Михайлов закончил Челябинскую академию культуры и искусств по специальности «актер и режиссер». На звонок URA.RU он не ответил.