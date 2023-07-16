16 июля 2023
15 июля 2023

Директор челябинского Камерного театра покидает свой пост, его место займет телеведущий ОТВ

Директором Челябинского Камерного театра станет телеведущий Павел Михайлов
© Служба новостей «URA.RU»
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Илья Коломейский заявился на предварительное голосование (праймериз) «Единой России». Челябинск, коломейский илья
Илья Коломейских передал свой пост Павлу Михайлову Фото:

Главный режиссер челябинского Камерного театра Илья Коломейский 17 июля покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба театра. Руководителем станет телеведущий ОТВ Павел Михайлов.

«Сегодня его последний день работы в качестве руководителя коллектива. Коломейский возглавлял театр на протяжении девяти лет, с мая 2014 года», — рассказали в пресс-службе театра.

При участии Коломейских команда театра добилась заметных результатов. Он организовал ремонт здания, провел техническое переоснащение. Также при нем активно заработала театральная галерея, в которой проходили самые разнообразные мероприятия от кукольной выставки до пластических перформансов.

По данным URA.RU, его место займет телеведущий телеканала ОТВ Павел Михайлов. С телеканала он уже уволился. Михайлов закончил Челябинскую академию культуры и искусств по специальности «актер и режиссер». На звонок URA.RU он не ответил.

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Главный режиссер челябинского Камерного театра Илья Коломейский 17 июля покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба театра. Руководителем станет телеведущий ОТВ Павел Михайлов. «Сегодня его последний день работы в качестве руководителя коллектива. Коломейский возглавлял театр на протяжении девяти лет, с мая 2014 года», — рассказали в пресс-службе театра. При участии Коломейских команда театра добилась заметных результатов. Он организовал ремонт здания, провел техническое переоснащение. Также при нем активно заработала театральная галерея, в которой проходили самые разнообразные мероприятия от кукольной выставки до пластических перформансов. По данным URA.RU, его место займет телеведущий телеканала ОТВ Павел Михайлов. С телеканала он уже уволился. Михайлов закончил Челябинскую академию культуры и искусств по специальности «актер и режиссер». На звонок URA.RU он не ответил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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