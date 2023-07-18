Транспортная реформа московского варяга ударит по перевозчикам ХМАО. Инсайд

19 июля 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Популярные междугородние автобусные маршруты в ХМАО передадут частникам Фото: Анна Майорова © URA.RU В ХМАО первый заместитель директора департамента дорожного хозяйства Андрей Середнев, которого вице-губернатор Азат Ислаев назначил ответственным за проведение транспортной реформы, планирует сократить расходы округа на междугородние перевозки. Это ударит по предприятиям, получающим финансирование из бюджета. Об этом URA.RU рассказал источник в югорском политическом истеблишменте. «Московский варяг в правительстве ХМАО Середнев планирует урезать расходы округа на междугородние перевозки. Новая транспортная реформа, для проведения которой его ангажировал вице-губернатор Ислаев, ударит по перевозчикам, чьи услуги финансировались из бюджета округа», — резюмирует инсайдер. По данным другого источника в правительстве, Середнев готовит передачу крупных маршрутов коммерсантам. «Это может повлечь за собой рост цен на билеты. По слухам, субсидируемые перевозки останутся на непопулярных направлениях и в отдаленных районах, куда частникам ездить будет просто невыгодно», — уточнил собеседник агентства. Середнев пообещал прокомментировать подробности журналисту агентства, но затем перестал отвечать на звонки. В департамент внутренней политики был направлен запрос. Ответ ожидается.

В ХМАО первый заместитель директора департамента дорожного хозяйства Андрей Середнев, которого вице-губернатор Азат Ислаев назначил ответственным за проведение транспортной реформы, планирует сократить расходы округа на междугородние перевозки. Это ударит по предприятиям, получающим финансирование из бюджета. Об этом URA.RU рассказал источник в югорском политическом истеблишменте. «Московский варяг в правительстве ХМАО Середнев планирует урезать расходы округа на междугородние перевозки. Новая транспортная реформа, для проведения которой его ангажировал вице-губернатор Ислаев, ударит по перевозчикам, чьи услуги финансировались из бюджета округа», — резюмирует инсайдер. По данным другого источника в правительстве, Середнев готовит передачу крупных маршрутов коммерсантам. «Это может повлечь за собой рост цен на билеты. По слухам, субсидируемые перевозки останутся на непопулярных направлениях и в отдаленных районах, куда частникам ездить будет просто невыгодно», — уточнил собеседник агентства. Середнев пообещал прокомментировать подробности журналисту агентства, но затем перестал отвечать на звонки. В департамент внутренней политики был направлен запрос. Ответ ожидается.