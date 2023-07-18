18 июля 2023
17 июля 2023

Транспортная реформа московского варяга ударит по перевозчикам ХМАО. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача новых автобусов, полученных Екатеринбургом в лизинг в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, городской транспорт
Популярные междугородние автобусные маршруты в ХМАО передадут частникам Фото:

В ХМАО первый заместитель директора департамента дорожного хозяйства Андрей Середнев, которого вице-губернатор Азат Ислаев назначил ответственным за проведение транспортной реформы, планирует сократить расходы округа на междугородние перевозки. Это ударит по предприятиям, получающим финансирование из бюджета. Об этом URA.RU рассказал источник в югорском политическом истеблишменте.

«Московский варяг в правительстве ХМАО Середнев планирует урезать расходы округа на междугородние перевозки. Новая транспортная реформа, для проведения которой его ангажировал вице-губернатор Ислаев, ударит по перевозчикам, чьи услуги финансировались из бюджета округа», — резюмирует инсайдер.

По данным другого источника в правительстве, Середнев готовит передачу крупных маршрутов коммерсантам. «Это может повлечь за собой рост цен на билеты. По слухам, субсидируемые перевозки останутся на непопулярных направлениях и в отдаленных районах, куда частникам ездить будет просто невыгодно», — уточнил собеседник агентства.

Середнев пообещал прокомментировать подробности журналисту агентства, но затем перестал отвечать на звонки. В департамент внутренней политики был направлен запрос. Ответ ожидается.

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В ХМАО первый заместитель директора департамента дорожного хозяйства Андрей Середнев, которого вице-губернатор Азат Ислаев назначил ответственным за проведение транспортной реформы, планирует сократить расходы округа на междугородние перевозки. Это ударит по предприятиям, получающим финансирование из бюджета. Об этом URA.RU рассказал источник в югорском политическом истеблишменте. «Московский варяг в правительстве ХМАО Середнев планирует урезать расходы округа на междугородние перевозки. Новая транспортная реформа, для проведения которой его ангажировал вице-губернатор Ислаев, ударит по перевозчикам, чьи услуги финансировались из бюджета округа», — резюмирует инсайдер. По данным другого источника в правительстве, Середнев готовит передачу крупных маршрутов коммерсантам. «Это может повлечь за собой рост цен на билеты. По слухам, субсидируемые перевозки останутся на непопулярных направлениях и в отдаленных районах, куда частникам ездить будет просто невыгодно», — уточнил собеседник агентства. Середнев пообещал прокомментировать подробности журналисту агентства, но затем перестал отвечать на звонки. В департамент внутренней политики был направлен запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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