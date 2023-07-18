18 июля 2023

В Челябинской области закроют для транспорта 11 километров трассы М-5

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения продлятся три часа (фото из архива) Фото:

В Челябинской области 20 июля перекроют движение на 11-километровом участке трассы М-5 в Ашинском районе. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“».

«В связи с проведением буровзрывных работ на участке реконструкции 20 июля закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск. Ограничения продлятся с 10:00 до 13:00 по местному времени», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Схема объезда данного участка реконструкции по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим предусмотрена только для легковых машин. Водителям тяжеловесного транспорта придется планировать движение с учетом трехчасового перерыва. Такие же перекрытия будут вводиться каждую неделю по четвергам, вплоть до 1 октября.

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В Челябинской области 20 июля перекроют движение на 11-километровом участке трассы М-5 в Ашинском районе. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «В связи с проведением буровзрывных работ на участке реконструкции 20 июля закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск. Ограничения продлятся с 10:00 до 13:00 по местному времени», — пояснили в пресс-службе ведомства. Схема объезда данного участка реконструкции по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим предусмотрена только для легковых машин. Водителям тяжеловесного транспорта придется планировать движение с учетом трехчасового перерыва. Такие же перекрытия будут вводиться каждую неделю по четвергам, вплоть до 1 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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