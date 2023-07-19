Киев открестился от ответственности за пожар на полигоне в Крыму

Представитель ГУР Юсов: украинская разведка не причастна к удару по Крыму
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, stock, Буданов Кирилл
Буданов (на фото) не заявлял о причастности ГУР к ударам по полигону в Крыму, отметил Андрей Юсов Фото:
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Главное управление разведки Украины (ГУР) не причастно к ударам по полигону в Крыму. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов, опровергнув слова главы ведомства Кирилла Буданова.

«Комментарий якобы от имени Кирилла Буданова, что взрыв на полигоне в Крыму дело рук ВСУ и ГУР — фейк. Все наши официальные страницы есть на сайте Главного управления разведки Украины», — заявил ГУР Андрей Юсов, его слова приводит украинская телерадиокомпания Suspilne.media.

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Ранее Кирилл Буданов в своем telegram-канале заявил, что ГУР причастно к удару по полигону в Крыму. Инцидент произошел 19 июля ночью. Более двух тысяч жителей из соседних сел были эвакуированы.

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Главное управление разведки Украины (ГУР) не причастно к ударам по полигону в Крыму. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов, опровергнув слова главы ведомства Кирилла Буданова. «Комментарий якобы от имени Кирилла Буданова, что взрыв на полигоне в Крыму дело рук ВСУ и ГУР — фейк. Все наши официальные страницы есть на сайте Главного управления разведки Украины», — заявил ГУР Андрей Юсов, его слова приводит украинская телерадиокомпания Suspilne.media. Ранее Кирилл Буданов в своем telegram-канале заявил, что ГУР причастно к удару по полигону в Крыму. Инцидент произошел 19 июля ночью. Более двух тысяч жителей из соседних сел были эвакуированы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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