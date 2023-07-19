Киев открестился от ответственности за пожар на полигоне в Крыму

Главное управление разведки Украины (ГУР) не причастно к ударам по полигону в Крыму. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов, опровергнув слова главы ведомства Кирилла Буданова.
«Комментарий якобы от имени Кирилла Буданова, что взрыв на полигоне в Крыму дело рук ВСУ и ГУР — фейк. Все наши официальные страницы есть на сайте Главного управления разведки Украины», — заявил ГУР Андрей Юсов, его слова приводит украинская телерадиокомпания Suspilne.media.
Ранее Кирилл Буданов в своем telegram-канале заявил, что ГУР причастно к удару по полигону в Крыму. Инцидент произошел 19 июля ночью. Более двух тысяч жителей из соседних сел были эвакуированы.
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