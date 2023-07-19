Украинская разведка взяла ответственность за пожар на полигоне в Крыму

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, stock, Буданов Кирилл
Украина признала причастность к пожару на полигоне в Крыму Фото:
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Военная разведка Украины взяла на себя ответственность за пожар на полигоне в Кировском районе в Крыму. Об этом заявил глава ведомства Кирилл Буданов.

«Проведена успешная операция в Крыму», — приводит слова Кирилла Буданова украинский telegram-канал «Страна». Он отметил, что в операции участвовали силы ГУР и Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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Военная разведка Украины взяла на себя ответственность за пожар на полигоне в Кировском районе в Крыму. Об этом заявил глава ведомства Кирилл Буданов. «Проведена успешная операция в Крыму», — приводит слова Кирилла Буданова украинский telegram-канал «Страна». Он отметил, что в операции участвовали силы ГУР и Вооруженные силы Украины (ВСУ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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