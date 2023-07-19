Украинская разведка взяла ответственность за пожар на полигоне в Крыму

Украина признала причастность к пожару на полигоне в Крыму
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Военная разведка Украины взяла на себя ответственность за пожар на полигоне в Кировском районе в Крыму. Об этом заявил глава ведомства Кирилл Буданов.
«Проведена успешная операция в Крыму», — приводит слова Кирилла Буданова украинский telegram-канал «Страна». Он отметил, что в операции участвовали силы ГУР и Вооруженные силы Украины (ВСУ).
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