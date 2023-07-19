В Крыму заявили о продолжающихся взрывах на полигоне

На военном полигоне в Крыму полностью контролируется, заявил Владимир Константинов
Взрывы на военном полигоне в Кировском районе Крыма продолжаются. Об этом заявил глава парламента региона Владимир Константинов эфире телеканала «Россия 24».
«Сейчас взрывы раздаются. Ситуация еще динамичная», — сказал Константинов. Он также отметил, что ситуация полностью контролируется властями региона. По его словам, эвакуация жителей из близлежащих населенных пунктов не продлится дольше двух суток.
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