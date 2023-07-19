Минобороны РФ: ВСУ пытались наступать 25 раз за сутки на донецком направлении

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Российские войска отбили наступление ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За последние сутки ВСУ пытались перейти в наступление на донецком направлении 25 раз. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга.

«На донецком направлении отражены 25 атак противника. Уничтожено более 340 украинских военнослужащих и техника», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, отметили в Минобороны РФ, украинские войска пытались наступать на краснолиманском и южнодонецком направлениях.

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За последние сутки ВСУ пытались перейти в наступление на донецком направлении 25 раз. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга. «На донецком направлении отражены 25 атак противника. Уничтожено более 340 украинских военнослужащих и техника», — сообщили в ведомстве. Кроме того, отметили в Минобороны РФ, украинские войска пытались наступать на краснолиманском и южнодонецком направлениях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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