Минобороны РФ: ВСУ пытались наступать 25 раз за сутки на донецком направлении

Российские войска отбили наступление ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
За последние сутки ВСУ пытались перейти в наступление на донецком направлении 25 раз. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга.
«На донецком направлении отражены 25 атак противника. Уничтожено более 340 украинских военнослужащих и техника», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, отметили в Минобороны РФ, украинские войска пытались наступать на краснолиманском и южнодонецком направлениях.
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