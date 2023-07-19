В ХМАО бизнесмен обманул власти на выделении субсидий в полмиллиона рублей

20 июля 2023 в 19:58 Размер текста - 17 +

Мужчина провернул махинацию почти на полмиллиона рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU В Сургуте (ХМАО) завели уголовное дело на бизнесмена, который обманул окружной департамент дорожного хозяйства и транспорта почти на полмиллиона рублей. Мужчина пытался компенсировать затраты с помощью фиктивных документов, о чем рассказали в Уральской транспортной прокуратуре. «В 2021 году индивидуальный предприниматель, действуя в рамках заключенного договора с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры, предметом которого явилось предоставление субсидии из бюджета, предоставлял в департамент фиктивные документы, подтверждающие понесенные затраты. В результате он необоснованно получил субсидию, чем причинил бюджету ХМАО-Югры ущерб в размере свыше 460 000 рублей», — указано в telegram-канале ведомства. По их информации, мужчина хотел возместить понесенные затраты, которые возникли из-за того, что стоимость билетов на водном маршруте «Нижневартовск — Былино» уменьшилась. В результате махинации возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

В Сургуте (ХМАО) завели уголовное дело на бизнесмена, который обманул окружной департамент дорожного хозяйства и транспорта почти на полмиллиона рублей. Мужчина пытался компенсировать затраты с помощью фиктивных документов, о чем рассказали в Уральской транспортной прокуратуре. «В 2021 году индивидуальный предприниматель, действуя в рамках заключенного договора с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры, предметом которого явилось предоставление субсидии из бюджета, предоставлял в департамент фиктивные документы, подтверждающие понесенные затраты. В результате он необоснованно получил субсидию, чем причинил бюджету ХМАО-Югры ущерб в размере свыше 460 000 рублей», — указано в telegram-канале ведомства. По их информации, мужчина хотел возместить понесенные затраты, которые возникли из-за того, что стоимость билетов на водном маршруте «Нижневартовск — Былино» уменьшилась. В результате махинации возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).