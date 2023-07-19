19 июля 2023

В ХМАО бизнесмен обманул власти на выделении субсидий в полмиллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермь , купюры, пять тысяч, пятьдесят рублей, деньги, рубли
Мужчина провернул махинацию почти на полмиллиона рублей Фото:

В Сургуте (ХМАО) завели уголовное дело на бизнесмена, который обманул окружной департамент дорожного хозяйства и транспорта почти на полмиллиона рублей. Мужчина пытался компенсировать затраты с помощью фиктивных документов, о чем рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

«В 2021 году индивидуальный предприниматель, действуя в рамках заключенного договора с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры, предметом которого явилось предоставление субсидии из бюджета, предоставлял в департамент фиктивные документы, подтверждающие понесенные затраты. В результате он необоснованно получил субсидию, чем причинил бюджету ХМАО-Югры ущерб в размере свыше 460 000 рублей», — указано в telegram-канале ведомства.

По их информации, мужчина хотел возместить понесенные затраты, которые возникли из-за того, что стоимость билетов на водном маршруте «Нижневартовск — Былино» уменьшилась. В результате махинации возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) завели уголовное дело на бизнесмена, который обманул окружной департамент дорожного хозяйства и транспорта почти на полмиллиона рублей. Мужчина пытался компенсировать затраты с помощью фиктивных документов, о чем рассказали в Уральской транспортной прокуратуре. «В 2021 году индивидуальный предприниматель, действуя в рамках заключенного договора с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры, предметом которого явилось предоставление субсидии из бюджета, предоставлял в департамент фиктивные документы, подтверждающие понесенные затраты. В результате он необоснованно получил субсидию, чем причинил бюджету ХМАО-Югры ущерб в размере свыше 460 000 рублей», — указано в telegram-канале ведомства. По их информации, мужчина хотел возместить понесенные затраты, которые возникли из-за того, что стоимость билетов на водном маршруте «Нижневартовск — Былино» уменьшилась. В результате махинации возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...