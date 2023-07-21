Комнату семьи экс-губернатора Дубровского в общежитии Магнитогорска продают с торгов

Имущество Бориса Дубровского продают в рамках банкротства предприятия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

В рамках банкротства ПО «Монтажник», главного актива семьи челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, с торгов продадут комнату в одном из общежитий Магнитогорска. Это следует из данных сервиса СБИС.

«Жилое помещение №4 — интернат молодых рабочих №1, кадастровый номер, площадью 23,6 кв. м. Адрес: Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д 27, кв б/н (бойлер жилого дома). Начальная цена — 252 000 рублей», — указано в карточке торгов, опубликованной на сервисе.

Дубровские купили «Монтажник» в 2017 году. Глава семьи тогда руководил регионом. Компания получила контракт на обустройство искусственного острова на реке Миасс со строительством конгресс-холла в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС. Основной пакет акций был записан на Александра Дубровского, сына экс-губернатора. Сейчас стройка заморожена, возбуждены уголовные дела.

В сентябре 2020 года «Монтажник» признали банкротом, затем было введено конкурсное производство. К тому времени общая сумма задолженности приблизилась к двум миллиардам рублей. Имущество компании продают с торгов, чтобы расплатиться по долгам перед кредиторами. Уже продана часть техники, отель «Золотая юрта», несколько производственных корпусов. Сейчас на торги выставлено оставшееся имущество, в том числе мебель и бильярдный стол. В конкурсную массу попала и комната в общежитии, которая была в собственности «Монтажника».

Конкурсной управляющей «Монтажника» Елене Соломке удалось добиться того, чтобы за Борисом Дубровским признали долг в 34 млн рублей. Так как бывший глава региона долг не выплатил, его объявили банкротом. Сам Дубровский после отставки с поста губернатора в марте 2019 года уехал из России. Его представители от общения со СМИ отказываются.